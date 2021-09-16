Hasret bitiyor

Futbolda pandemi nedeniyle verilen bir sezonluk aranın ardından yeni sezon bu akşam oynanacak Doğan Türk Birliği – Cihangir karşılaşmasıyla başlayacak.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Fehim Dayı yönetirken yardımcılıklarını Abdullah Genç ve Olgun Canik yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Muhtaroğlu olacak.

Karşılaşma Bayrak televizyonu 2. kanalından canlı yayınlanacak.

Ligin açılış maçı olması nedeniyle kalabalık seyirci beklenen maça giriş için mutlaka aşılı olunması ve 7 günlük PCR veya antijen testi şartı bulunuyor.