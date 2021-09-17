KTSO’da hedef belli

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 36’ıncı dönem yönetimi ile ilk 100 gününü değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, 2022 yılını üretim ve ihracat yılı ilan etiklerini vurguladı.

Lefkoşa Eziç’te yapılan toplantıda konuşan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetiminin 100 günü geride bıraktığını belirterek, “Bu 100 günde bir yandan yeni yönetim anlayışımızı uygulamaya başlarken, bir yandan da Oda’mızın hizmetlerinin artarak devam etmesi için çalışıyoruz” dedi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ı da etkileyen pandeminin iki yıla yakın bir süredir büyük zorluklara neden olduğunu kaydeden Kamacıoğlu, KTSOYönetim Kurulu olarak, sorun ve önerilerini kamu yönetimine ve diğer paydaşlarına aktarmaya ve çözüm aramaya devam ettiklerini anlattı.

Göreve gelirken bazı hedefler ortaya koyduklarını söyleyen Kamacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların tümünü en iyi şekilde yerine getirebilmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hızlıca çalışmalarımıza başladık. Kıbrıs Türk sanayisinin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını, güçlü bir sanayi odası ve verimli sanayi üretimi ile artırabileceğimizin bilincindeyiz.”

Kamacıoğlu’nun konuşmasının ardından Oda yeni yönetiminin yüz günlük çalışmalarının ve hedeflerinin anlatıldığı sunum yapıldı.