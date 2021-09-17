Öncelik Kıbrıs sorunu

Atina’ya giden Rum Komünist AKEL partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer aldı.

Miçotakis ile Stefanu’nun Atina’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar gönderdiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, “Tek Kabul Edilebilir Çerçeve BM Kararları- Miçotakis ile Stefanu’dan Atina’dan Kıbrıs Sorunu Mesajları” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tek kabul edilebilir müzakere çerçevesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu yinelediği aktarıldı.

Gazete, Miçotakis’in Stefanu’yu AKEL Genel Sekreterliğine seçilmesinden ötürü kutladığını ve Kıbrıs sorununda çözüme varılması için Yunanistan’ın sürekli desteğine ilişkin kendisine güvence verdiğini de belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili tek kabul edilebilir müzakere çerçevesinin, tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlığa sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü öngören BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu savunan Miçotakis, “Çağdışı garantiler sisteminin kaldırılması ve Türk askeri birliklerinin adadan çekilmesinin Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli ön koşullar olduğu” iddiasında da bulundu.

Miçotakis ile Stefanu arasında gerçekleştirilen görüşmede “kapalı bölge Maraş’taki yasadışı eylemler üzerinde durularak, Türk provokasyonlarına da değinildiğini” ileten gazeteye göre, “Bu eylemlerin uluslararası toplumun tezleri ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tam bir zıtlık içerisinde olduğu, aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırdığı” iddia edildi.

Miçotakis’le, “Crans Montana’da meydana gelen başarısızlığın ardından son yıllarda şekillenen durum, meydana gelen çıkmaz, ileri sürülen Türk provokasyonları ve ne yapılması gerektiğini” ele aldıklarını ifade eden AKEL Genel Sekreteri Stefanu, “Türkiye’nin bu durumu, gerek toprak üzerinde, gerek de denizde oldubittiler meydana getirmek adına, bölücü planlarını güçlendirmek amacıyla kullandığını” iddia etti.