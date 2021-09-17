Herkes destek olmalı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerine seminer verdi.

Verilen bilgiye göre, davet üzerine önceki akşam gerçekleştirilen seminerde Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerine Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları, hedefleri ve bağımlılıklar konusunda mevcut durum hakkında bilimsel verilere dayalı bilgiler verildi.

UMK Başkanı Hasan Karaokçu, genel anlamda Komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdiği seminerde, Komisyon Koordinatörü Psikolog Danışman ve Bağımlılık Danışmanı TeyfideTecel Hatipoğlu ise ALO 1191 Danışma ve Destek Hattı ile Komisyon bünyesinde oluşturulan Psikososyal Destek Merkezi’nde bağımlı bireyler ve ailelerine verilen hizmetler konusunda Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerini bilgilendirdi.

Güneş, projeleri anlattı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Kibriye Güneş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kulüp olarak hayata geçirdikleri toplumsal duyarlılık amaçlı projeler hakkında bilgiler verdi.

Güneş, uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadeleye önem verdiklerini, bu nedenle UMK bünyesinde yapılan çalışmalar, hedeflenenler ve bundan sonraki süreçte iş birliği imkanlarının güçlendirilmesini değerlendirmek üzere semineri düzenlediklerini söyledi.

Başkan Güneş, toplantının düzenlenmesine önderlik eden Geçen Dönem Başkanı, LİCF Başkanı ve Federasyon GST Koordinatörü Pervin Gürler’e de teşekkür etti.

Gürler: Değerli çalışmalar yapıldı

Geçen Dönem Başkanı, LİCF Başkanı ve Federasyon GST Koordinatörü Pervin Gürler de yaptığı konuşmada, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ile polis örgütünde görev yaptığı dönemde verimli bir iş birliği içinde çalıştıklarını anımsattı.

Hasan Karaokçu başkanlığındaki UMK’nın önleme, eğitim ve farkındalık adına çok değerli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Gürler, uyuşturucu ve bağımlılıklar konusunda verilen mücadeleye herkesin ve her kesimin destek vermesi inancında olduklarını söyledi.

Karaokçu: İşbirliği gelişmeli

UMK Başkanı Hasan Karaokçu, toplantının düzenlenmesine öncülük eden Geçen Dönem Başkanı, LİCF Başkanı ve Federasyon GST Koordinatörü Pervin Gürler ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Kibriye Güneş’e teşekkür etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün toplumsal farkındalık adına birçok yararlı projeye imza attığını kaydederek bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaokçu, iki kurum arasında iş birliğini geliştirerek bağımlılıklar konusunda ortak projeleri hayata geçirme konusunda gördükleri hassasiyetten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Karaokçu, gerek Komisyonun yaptığı önleme çalışmaları gerekse Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün uyuşturucu tacirlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla, uyuşturucu ile mücadelede en güçlü dönemde olunduğunu vurguladı.

