Hedef kaliteli futbol

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, yeni sezonda daha iyi bir takım izlettirmek amacında olduklarını kaydetti.

Antrenmanlara geçtiğimiz hafta başladıklarını söyleyen Şenol Canbulat, “Genç ağırlıklı kadromuz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haziran ayı sonuna kadar haftanın üç günü antrenmanlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kamptan sonra hazırlık maçları

Kamp yaptıktan sonra hazırlık maçlarına geçeceklerini söyleyen Canbulat “Yabancı oyuncumuzu Fidelis olarak belirledik. 4,5 tane de genç oyuncuyu A takım kadrosuna aldık. Hedefsiz takım olmaz. Yeni sezonda göze hoş gelen futbol oynayan, mücadeleyi bırakmayan ve kazanmak için sahaya çıkan bir Merit Alsancak Yeşilova izlettirmek için çalışacağız” dedi.

Birkaç takviyeye ihtiyacı var

Takımın birkaç takviyeye ihtiyacı olduğunu da belirten Şenol Canbulat, “Çok fazla transfer yapmayacağız. Bir forvete, bir de 10 numaraya transfer yapmayı düşünüyoruz. Lig öncesinde de Mağusa Türk Gücü ve Yenicami ile hazırlık maçları oynayıp, gücümüzü görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.