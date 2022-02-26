Hükümet programında spor da yer aldı

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon ortaklığında kurulan hükümetin programı dün Cumhuriyet Meclisinde okunmasından sonra spordaki program da belli oldu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün Mecliste okuduğu hükümet programına göre sporda şu maddeler yer aldı.

● Beden Eğitimi ve Spor Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

● Spor Federasyonlarımızın tüzükleri uluslararası federasyonların tüzükleri ile uyumlu hale getirilecektir.

● Takım sporlarında, ferdi branşlarda bölgesel analizler yapılacak ve çıkan istatistiki sonuçlar neticesinde teşvik ve uygulama programları hazırlanacaktır.

● Paralimpik spor branşlarında katılımcılık artırılarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın çeşitli branşlarda spor yapabilmeleri için uygun ortamlar sağlanacaktır.

● Uzun süredir aktif olmayan Milli Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi “IOC” kuralları göz önünde bulundurularak yeni bir yapıya kavuşturulacaktır.

● Uluslararası olimpiyat komitesi ile tekrardan spor alanında müzakere ve diplomasi süreci başlatılacaktır. Asya Olimpiyat Komitesi ile var olan ilişkiler daha ileriye götürülecek ve bu örgüte üye ülkelerin ülkemizdeki spor organizasyonlarına katılımları sağlanacaktır.

● Ülkemize spor alanında uygulanan insanlık dışı spor ambargoları ile ilgili her türlü girişim ve mücadele yapılacaktır.

● Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışma grupları kurularak ülkemizdeki spor federasyonları ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki spor federasyonlarının ilişkileri daha da geliştirilecektir.

● Uluslararası Spor Örgütlerine üye olan spor federasyonlarımızın ve kulüplerimizin ilişkilerini daha ileriye götürmeleri ve örgüt içerisinde güçlü konuma gelmeleri için teşvik ve destek verilecektir.

● Başbakanlığımıza bağlı olan Spor Dairesi’nin Yerel yönetimlerle yapacağı protokoller ve işbirlikleri ile ülkenin en ücra köşelerinde alternatif spor yapma imkanları halkımıza sağlanacaktır.

● Türk Dünyası Spor Oyunları’nın yapılması konusunda ivedi çalışma yapılacak ve ülkemizde gerçekleşmesi için gerekli girişimler başlatılacaktır.

● Spor Dairesi Müdürlüğü’nün ülkemizde düzenlediği tek uluslararası organizasyon olan ve Liderimiz Merhum Dr. Fazıl Küçük adına düzenlenen spor organizasyonunun daha fazla katılımcı ile adına yakışır şekilde yapılması için çalışma başlatılacaktır.

● Yeniden düzenlenecek ödül yönetmeliği ile sporcularımızın ve takımlarımızın milli duruşları ile ülkemizi temsil etmeleri teşvik edilecek ve başarı elde edenler ayrıca ödüllendirilecektir.

● Olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında elde edilen başarılar desteklenecek, teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir.

● Türkiye Milli takımlarında ülkemizi temsilen bulunan sporcular Türkiye Milli Takımlarında müsabakalara katılmaları durumunda desteklenecek başarı elde etmeleri durumunda ayrıca ödüllendirileceklerdir.

● Milli Sporcu profili yaratılacak, teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir.

● Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımları konusunda planlama yapılacak. Bu doğrultuda tesislerin daha iyi hizmet verebilmesi ve müsabakaların daha iyi şartlarda gerçekleştirilebilmesi için çalışma başlatılacaktır.

● Yeni spor tesislerinin yapımı için yapılacak istatistiki çalışmalar neticesinde, gerçek ihtiyaca göre tesisleşme imkanı sağlanacaktır.

