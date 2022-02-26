Görüşmeler sürüyor

Ukrayna - Rusya savaşının ikinci gününde saldırı ve çatışmalar devam etli. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin doğusu için acil ateşkes çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Ölümlerin bitmesi için oturalım konuşalım." dedi. Rus lider Putin ise Zelenskiy'nin bu çağrısına "Rusya üst düzey müzakereye hazır" mesajı verdi. Putin, ilerleyen saatlerde yaptığı başka bir açıklamada ise Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulunarak, "Neo-Nazi pislikleriyle elbette anlaşmayacağız. Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi. Zelenskiy'nin sözcüsü ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi görüşme teklifini kabul ettiğini belirtti.

Siviller zarar gördü

Rusya tarafından Ukrayna’nın birçok bölgesine havadan ve karadan saldırılar düzenlendi. Birçok kişi Kiev’i terk ederken, çocuklar ve kadınlar sığınaklara kaçtı.

Donetsk’te bir okula roket düşmesiyle 2 sivil hayatını kaybederken, Kiev yakınlarındaki saldırılarda bir yetimhane isabet aldı. Muhtemelen Grad füzeleriyle vurulan yetimhanenin 50 çocuğa ev sahipliği yaptığını belirten Venediktova, çocukların ve personelin başka bir binada olması sayesinde kayıp olmadığını aktardı.

Savaş suçu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dabir kreşe ve bir yetimhaneye yapılan Rus saldırılarının savaş suçu ve Roma Statüsü'nün ihlali olduğunu belirtti.

Kuleba, Başsavcılık Ofisiyle birlikte bu ve diğer vakaları topladıklarını ve derhal Lahey Adalet Divanı'na göndereceklerini, sorumluluğun kaçınılmaz olduğunu ifade etti

Zelenskiy’den müzakere çağrısı

Ukrayna’nın diğer birçok bölgesi de füze saldırılarının hedefi olurken, Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Ölümlerin bitmesi için oturalım konuşalım." dedi. Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusça çağrı yapan Zelenskiy, "Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenmek istiyorum; tüm Ukrayna'da savaş oluyor, ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine "Güçlü durun, tek sahip olduğumuz şey sizsiziniz, devletimizi koruyan tek şey sizsiniz. Yaşasın Ukrayna." şeklinde seslendi.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." diyen Zelenskiy, bu durumun Avrupa'nın birliğine ve kıtanın tüm ilkelerine karşı olduğunu belirtti.

Putin kabul etti

Zelenskiy'nin sözcüsü ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi görüşme teklifini kabul ettiğini belirtti.

Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.