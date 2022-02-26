Ukrayna’ya destek

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi’nde onaylanan bir kararla, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon düzenlemesinin kınandığını yazdı.Habere göre kararda, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne destek ifade edildi.

Açıklamada operasyonun ve askerlerin Ukrayna topraklarından derhal çekilmesi istenirken “Türkiye’nin, bağımsız devlet olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altındaki topraklarını yasa dışı ilanını tanırken, Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararına tepki göstermesi “kışkırtıcı ve iki yüzlü tutum” olarak değerlendirilerek kınandı.

Kararda ayrıca, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya gösterdiği tepkiyi, 47 yıldır süren “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yüzde 36.7’sinin işgal edilmesi” konusunda Türkiye’ye de göstermesi istendi.

Liderlerin tepkisi

Bu arada DİSİ Başkanı Averof Neofitu, bağımsız ve egemen bir devlet olan Ukrayna’ya yönelik Rus saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Neofitu, Rus saldırganlığını kesinlikle kınarken Güney Kıbrıs’ın süregelmekte olan bir “işgal ve istila” kurbanı olarak, Ukrayna’da olanlar karşısında suskunluğunu koruma lüksünün bulunmadığını savundu.

ΑΚEL, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınayarak derhal ateşkes olması ve Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu.

AKEL açıklamasında son günlerde yaşananların Minsk anlaşmalarından vazgeçildiğini gösterdiğini de belirtti.

DİKO, Ukrayna’ya karşı askeri şiddetin artırılmasının kınanması gereken bir nokta olduğunu, ayrıca bunun uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

ELAM, EDEK, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, DİPA da birer açıklama yaparak saldırıyı kınadı.