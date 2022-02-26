Yeter ki samimi olunsun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, hiçbir şeye karşı önyargılı olmadıklarını söyleyerek, “Vizyon olarak ortaya koyduğumuz unsurların hükümet programına girmiş olması bizi üzmez. Doğru fikri alıp ortaya koyduysanız, bir numaralı destekçisi biz oluruz. Yeter ki samimi olun” dedi.

Dünyadaki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapan Tufan Erhürman, hiçbir savaşın kazananın olmadığını vurguladı.

En büyük dileklerinin, bir an önce bu yaşananların son bulması olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Dünyanın barışa ne kadar ihtiyacı olduğunu herkesin idrak etmesi gerekir” diye konuştu.

Rusya’nın, çok ciddi bir ‘güç gösterisi’ sergilediğini kaydeden Erhürman, “Bu olayın sadece Ukrayna ile sınırlı olduğunu düşünmek de iyimserlik olacaktır. Baltık ülkeleri açısından da benzer riskler ortaya çıkıyor. Bölgenin bundan sonrası açısından da önemli bir şeydir” dedi.

“Ekonomik yansımaları olabilir”

Söz konusu bölgede bundan sonraki uluslararası ilişkilere bakılması durumunda, Rusya’nın çok güçlü bir aktör olarak kendini göstereceğini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Bölgenin tekrardan esas hakimi benim mesajını çok güçlü bir şekilde veriyor Rusya. Bölge açısından tehlikeli bir şeydir yaşanan. Bize yönelik ekonomik yansımaların da olabileceğini öngörüyoruz. Ukrayna, Rusya buğday tedarikçisi olan ülkeler. Gerek hayvan yeminde gerek ekmeklik buğdayda tedarik zincirinde kopmalar yaşanabilir…”

Narenciye ihracatının büyük bölümünün söz konusu ülkelere yapıldığının altını çizen Erhürman, ciddi sıkıntıların gündeme gelebileceğini dile getirdi.

“CTP Euro’ya endeksleme politikasını boşuna söylemedi”

“Narenciyede ne yapacağınızı şimdiden düşünmeniz gerekecek. Gelecek yılı da şimdiden düşünmek lazım” diye konuşan Erhürman, pazartesi günü Meclis’te yapılması gerekenleri hatırlatacaklarını kaydetti.

Ülke ekonomisinin ‘kırılgan bir yapı içerisinde’ olduğunu söyleyen Erhürman, Euro’ya endeksleme politikasını CTP’nin ‘boşuna söylemediğini’ belirtti.

Tufan Erhürman, “Burada artık bir istikrara kavuşmak gerekiyor. İstikrarın da tek yolu, dövize endekslemektir. Bunun başka çaresi yoktur” dedi.

Projelerinin hükümet tarafından değerlendirilmesi durumunda her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Erhürman, UBP ile yapılan hükümet kurma görüşmeleri hakkında da konuştu.

“İnanılmaz bir keşmekeş”

UBP’nin bütün seçim boyunca ‘istikrar’ diye bir kavramla ortaya çıktığını hatırlatan Erhürman, şöyle devam etti:

“İstikrar istiyorsanız erken seçim lafını çok gerekli olmadıkça telaffuz etmeyeceksiniz. Kimse bu hükümete 5 yıl ömür biçmiyor. Hükümeti kurduğu gün, ‘bu kabine 5 yıllık bir kabine değildir’ dedi. Siz buradan istikrar bekleyemezsiniz. Şu anda hiçbir bakan kendini 4 yıllık, 5 yıllık projeler yapacak konumda hissetmiyordur. İnanılmaz bir keşmekeş…”

CTP, Ukrayna’da yaşanılanları değerlendirdi

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ukrayna’da yaşayan tüm halkların zarar görmeyeceği bir yapının oluşması için diplomasinin devreye girmesi gerektiğini ifade etti. CTP, çözümün, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Ukrayna-Rusya arasında 8 yıldan beridir yaşanan gerilimin son gelişmelerle birlikte bölgeyi büyük bir savaş ve felakete doğru sürüklediği belirtildi.

“Yaşanan çatışmalar, sadece iki ülke arasında yaşanan bir gerilim değil aynı zamanda NATO ve Rusya arasındaki güç mücadelesinin geldiği son noktadır” denilen açıklamada, günlerdir yaşanan çatışmalarda, Ukrayna halkının evlerinden göç edip sığınaklarda yaşamak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

“Savaşın acı tecrübesini çok iyi bilen toplumlar, derhal Ukrayna’da yaşananları durdurmak için seferber olmalı, daha fazla can kaybı olmadan bu savaş durdurulmalıdır” vurgusu yapılan açıklamada, bölge için itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.