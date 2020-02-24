Kale düştü Büyü bozuldu 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında derbi maçta Galatasaray 21 yıldır Kadıköy’de yenemediği Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.
1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Kruse'un golüyle öne geçmesine karşın Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle Sarı Kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Rakibini en son 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla yenen Galatasaray üst üste 7. lig galibiyetini elde etti.
Bu galibiyetle Galatasaray, puanını 45 yaptı ve bir maçı eksik lider Trabzonspor ile puanları eşitledi. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı ve şampiyonluk hayalleri büyük darbe aldı.
Süper Lig'de 23. haftanın programı
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor 1 – 0
HK Kayserispor-İH Konyaspor 2 – 2
Göztepe-Gaziantep FK 1 – 1
Beşiktaş-Trabzonspor 2 – 2
BtcTurk Yeni Malatyaspor- Antalyaspor 1 – 2
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü 1 – 0
Fenerbahçe-Galatasaray 1 – 3
Bugün
19.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor
Süper Lig Cemil Usta Sezonu Puan Cetveli 2019-2020
O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR
22 13 6 3 49 23 26 45
2.GALATASARAY
23 13 6 4 39 18 21 45
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
23 13 6 4 42 26 16 45
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
22 12 7 3 41 22 19 43
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
23 11 6 6 41 22 19 39
6.FENERBAHÇE
23 11 5 7 42 29 13 38
7.BEŞİKTAŞ
23 11 4 8 36 30 6 37
8.GÖZTEPE
22 9 7 6 29 24 5 34
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
23 8 7 8 34 36 -2 31
10.GENÇLERBİRLİĞİ
23 7 6 10 32 39 -7 27
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23 6 7 10 25 40 -15 25
12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
22 6 6 10 35 32 3 24
13.YUKATEL DENİZLİSPOR
22 6 6 10 21 30 -9 24
14.ÇAYKUR RİZESPOR
21 7 3 11 21 32 -11 24
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23 4 9 10 19 32 -13 21
16.MKE ANKARAGÜCÜ
23 4 8 11 20 39 -19 20
17.KASIMPAŞA
22 4 4 14 29 49 -20 16
18.HES KABLO KAYSERİSPOR
23 3 7 13 24 56 -32 16