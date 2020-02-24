Kale düştü Büyü bozuldu 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında derbi maçta Galatasaray 21 yıldır Kadıköy’de yenemediği Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Kruse'un golüyle öne geçmesine karşın Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle Sarı Kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Rakibini en son 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla yenen Galatasaray üst üste 7. lig galibiyetini elde etti.

Bu galibiyetle Galatasaray, puanını 45 yaptı ve bir maçı eksik lider Trabzonspor ile puanları eşitledi. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı ve şampiyonluk hayalleri büyük darbe aldı.

Süper Lig'de 23. haftanın programı

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor 1 – 0

HK Kayserispor-İH Konyaspor 2 – 2

Göztepe-Gaziantep FK 1 – 1

Beşiktaş-Trabzonspor 2 – 2

BtcTurk Yeni Malatyaspor- Antalyaspor 1 – 2

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü 1 – 0

Fenerbahçe-Galatasaray 1 – 3

Bugün

19.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu Puan Cetveli 2019-2020

O G B M A Y AV P

1.TRABZONSPOR

22 13 6 3 49 23 26 45

2.GALATASARAY

23 13 6 4 39 18 21 45

3.DEMİR GRUP SİVASSPOR

23 13 6 4 42 26 16 45

4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

22 12 7 3 41 22 19 43

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

23 11 6 6 41 22 19 39

6.FENERBAHÇE

23 11 5 7 42 29 13 38

7.BEŞİKTAŞ

23 11 4 8 36 30 6 37

8.GÖZTEPE

22 9 7 6 29 24 5 34

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

23 8 7 8 34 36 -2 31

10.GENÇLERBİRLİĞİ

23 7 6 10 32 39 -7 27

11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

23 6 7 10 25 40 -15 25

12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

22 6 6 10 35 32 3 24

13.YUKATEL DENİZLİSPOR

22 6 6 10 21 30 -9 24

14.ÇAYKUR RİZESPOR

21 7 3 11 21 32 -11 24

15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

23 4 9 10 19 32 -13 21

16.MKE ANKARAGÜCÜ

23 4 8 11 20 39 -19 20

17.KASIMPAŞA

22 4 4 14 29 49 -20 16

18.HES KABLO KAYSERİSPOR

23 3 7 13 24 56 -32 16

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 12:22