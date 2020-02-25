Maxim Royal’de Altay’la unutulmaz bir gece yaşandı

Kuzey Kıbrıs’ın gözde eğlence mekânı Maxim Royal’de canlı performans serilerine devam eden Altay, yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Kuzey Kıbrıs’ta önemli bir hayran kitlesi bulunan Altay’ın rezervasyonları günler öncesinde tamamlandı. Hayranlarının alkışları arasında sahneye gelen Altay, gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu ve hep birlikte keyifli bir geceye başlayacaklarını söyledi.

Sevilen şarkıları hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren ve defalarca ayakta alkışlanan Altay, Mart ayında çıkacak olan “Sanırım” adlı teklisini istek üzerine yeniden seslendirdi.

Ara vermeden sahnede üç saat kalarak tempoyu hiç düşürmeyen Altay, hareketli şarkıları ile hayranlarının yerlerine oturmalarına da müsaade etmedi.

Altay’lı geceye renkli doğum günü kutlamaları da ayrı bir renk kattı.