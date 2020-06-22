Karadağ’da farklı tarife 4-1

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı

HAKEMELR: Emre Öztaşlı, Sabriye Atikoğlu, Halil E. Canaloğlu

LEFKE: Salih, Arif, Candy, Semih(DK 89 Berk), Yılmaz(DK 55 Yakup), Esosa( DK 88 Yılmaz Çetin), Kasım(DK 77 Okan), Mustafa, Aykut, Mehmet, Okerıe.

CİHANGİR: Hasan Can, Nurettin(DK 70 Gökhan), Zihni, Erıc, Behiç(DK 46 Ali), Musa,(DK 79 Alperen), Mikail, Hüseyin, İsmail(DK 80 Çağlar), Osman(DK 71 Halil), Donatus).

GOLLER: DK 32 Yılmaz, DK 72 Kasım, DK 73 Candy, DK 75 Zihni kk(Lefke). DK 90 Ali(Cihangir).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in kapanış maçında Lefke konuk ettiği Cihangir’i 4-1 mağlup etti. İlk devreyi Yılmaz’ın golü ile önde kapatan Lefke ikinci devrede Kasım, Candy ve Zihni’nin kendi kalesine attığı golle farka giderken Cihangir’in tek golünü Ali Öztürk kaydetti.

10.dk: Gelişen Lefke atağında Yılmaz’ın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

20.dk: Lefke kontra atağında Yılmaz’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleciyi geçen topu savunmada son anda Nurettin çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

31.dk: Semih ile başlayan ev sahibi takım atağında bu oyuncunun ara pasında Candy’in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.

32.dk: Bir başka Lefke atağında Yılmaz’ın ceza alanı içerisinde uzak direğe güzel vuruşunda top filelere gitti.1-0

42.dk: Cihangir kontra atağında Eric’in pasında Musa’nın yaptığı vuruşta top üst direğe vurarak auta gitti.

47.dk: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Musa’nın ortasında Salih’in elinden kaçırdığı topta Mikail’in vuruşunu savunma son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

51.dk: Yeni bir Cihangir atağında Ali Öztürk’ün yaptığı vuruşta top direkten dönerken dönen topa Donatus’un yaptığı vuruşta top yandan az farkla dışarı gitti.

64.dk: Lefke kontra atağında Esosa’nın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.

68.dk: Cihangir’in kazandığı serbest vuruşta Musa’nın vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

72.dk: Lefke kontra atağında Candy’in güzel pasında Kasım Cihangir ceza alanı içerisinde yaptığı güzel vuruş sonrasında frakı ikiye çıkardı.2-0

73.dk: Sağ kanattan çabuk gelişen bir başka ev sahibi takım atağında ceza alanına girer girmez Candy’in yaptığı vuruş sonrasında fark üçe çıktı. 3-0

75.dk: Esosa ile sol kanattan gelişen Lefke atağında bu oyuncunun yerden sert ortasında Cihangir savunmasında Zihni’nin ters vuruşu sonrasında top kendi ağlarına gitti. 4-0

90.dk: Cihangir’in geliştirdiği atakta Ali Öztürk ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş sonrasında maçın skorunu tayin etti. 4-1

Gol sonrasında santra olmayınca maçı kazanan 4-1’lik skorla Lefke oldu.

