Tatar’dan Erhürman’a: Bana kızma

Meclis Genel Kurulu’nda Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınmasına yönelik eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Başbakan Ersin Tatar ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman arasında ilginç diyaloglar yaşandı…

Tufan Erhürman’ın sert üslubu karşısında Tatar, bana kızma, bana neden kızıyorsun ama” diyerek yüzleri güldürdü

Erhürman’ın ısrarlı sorularına yanıt vermek yerine beni burada sorguluyorsun, burası mahkeme mi?” diyerek yanıt veren Tatar, yine de sorulardan kaçamadı.

Bir su içerek konuşmasını sürdüren Tatar, özel jetin gelişinde bakanlar kurulu kararı olmadığına yönelik Erhürman’ın çıkışlarına “Beni daha fazla konuşmaya zorlamayın” diyerek yanıt verdi

Erhürman sorularına yanıt alamayınca sert çıktı, Başbakan Tatar’a yönelik olarak “Kendini abuk subuk övmeyle değil ya bu işler diyerek Tatar’ın sözünü kesti.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 13:53