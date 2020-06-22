Girne dağyolunda feci kaza

Halk arasında Dağyolu olarak bilinen Değirmenlik – Girne anayolu yine feci bir kazaya ev sahipliği yaptı.

Polis basın subaylığı şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 11.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde gölet yakınlarında, İbrahim Bircan (E-21) yönetimindeki DG 146 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip kontrolsüzce yolun sağına geçtiği sırada karşı istikametten gelmekte olan Şenol Tikici yönetimindeki LL 308 plakalı beton mikseri ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan DG 146 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Bircan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kazım Uzman (E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 12:24