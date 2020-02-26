Kartal’ın kupa aşkı 0-4

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet V. Çelik Hüseyin Özaşık

K.Kaymaklı: Efe, Taner, Yusuf(Muhammed), Osita, Mehmet, Diabone, Okafor, Barkın, Berkem(Boran) Rifat, Bahadır(Sena)

Yenicami: Ercan, H.Sadıklar, Hasan, Yasin, M.Göktaş, Tansel(Farouk), M.Altın,(Fırat) S.Abaka, Hascan, J.Ebuka, Aminu

Goller: Dk. 27, 59, 64 J.Ebuka, dk. 87 Hascan(Yenicami)

Abdullah ZAİFOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçında Yenicami rakibi K.Kaymaklı’yı J. Eboka(3) ve Hascan(1) golleri ile farklı mağlup ederek tur kapısını araladı.

13. dakikada gelişen Yenicami atağında H.Altın’ın pasında Aminu altı pas içerisinden kötü vurarak topu dışarı attı.

18. dakikadaki Yenicami atağında rakip defans arasında dolaşan topa en son vuran H.Altın oldu, ancak kaleci Efe topu kornere attı.

27. dakikada Yenicami öne geçti. H.Sadıkları’ın sağdan ortasında kaleci Efe’nin elinden kaçırdığı topu golcü J. Ebuka affetmedi ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

45. dakikada K.Kaymaklı’dan Berkem’in ortasında Rifat’ın kafa vuruşu çok yavaş oldu ve top kaleci Ercan’da kaldı.

59. dakikada fark 2’ye çıktı. S.Abaka’nın sağdan rakip ceza alanı içine gönderdiği topa J.Ebuka çok sert vurdu ve Yenicami’yi 2-0 öne geçirdi.

64. dakikadaki Yenicami atağında S.Abaka ikinci goldeki gibi yine sağ taraftan iyi bir orta yaptı. J.Ebuka bu kez kafa ile topu ağlara yollayarak takımı adına skoru 3-0 yaptı.

82. dakikada Yenicami’den H.Sadıklar sağ taraftan kaleye paralel kestiği topa J.Ebuka istediği gibi vuramadı ve top uzak direk dibinden auta gitti.

84. dakikada S.Abaka rakip ceza alanının ortasından aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak kötü vurarak topu üstten dışarı attı.

87. dakikadaki atakta Ebuka’nın pasında Hascan’ın rakip ceza alanının hemen dışından şutunda yere de vuran kalecinin üzerinden ağlara gitti ve Yenicami adına skor 4-0 oldu.

Maç da bu skorla sona erdi ve Yenicami rövanş için çok büyük bir avantaj sağladı.