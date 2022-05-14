Kıbrıs Kupası MTG’nin

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Final maçında Mağusa Türk Gücü şampiyon oldu.

Muhteşem bir görsel şölenin yaşandığı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yaklaşık 6000 kişi önünde oynanan final karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü rakibi Doğan Türk Birliği’ni Pote’nin kaydettiği 2 gol ile 2-0 mağlup ederek, 2021-2022 futbol sezonu Nicosia Grup Kıbrıs Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Mağusa Türk Gücü sezon başı almış olduğu Süper kupa sonrasında Lig şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü dün akşam Nicosia Grup Kıbrıs Kupası'nın da şampiyonu olarak ligi 3 kupa ile tamamlamış oldu.

Maç sonunda yapılan oylama sonucunda maçın adamı Pote seçilirken maçın genç oyuncusu Mağusa Türk Gücü oyuncusu Emre Kuvvetlişahin oldu.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Mağusa Türk Gücü ve finalist Doğan Türk Birliği’ne kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.