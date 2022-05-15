Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 10-16 Mayıs tarihleri arasında etkinliklerle kutlanan Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalığı artırmak maksadı ile bünyesinde bulunan Güven Park Piknik Alanını engelsizleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30’da Güven Park Piknik Alanında personel ve aileleri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC genelindeki engelli derneklerinden misafirlerin katılımıyla piknik düzenlendi. Covid-19 pandemisinin azalması nedeniyle yoğun katılımın olduğu piknikte Bando Konseri eşliğinde keyifli bir gün yaşandı.

Açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, elindeki bütün yetenek ve imkanları ile KKTC’deki sosyal sorumluluk projelerinde halkıyla birlikte olmaya devam edeceği belirtildi.

