Turizm sektörüne 2 bin TL’lik destek

Bakanlar Kurulu dün yeni kararlar aldı. Kurulun aldığı yeni kararlara göre; küçük esnafa hibe artırıldı, kısmi çalışma statüsü yüzde 90’a çıkarıldı, iş kazası, malullük, yaşlılık ve ölüm ile bağlantılı olarak sigortalardan aylık alan kişilere yüzde 2,33 oranında zam yapıldı, turizm sektöründe, gazino, otel, acente gibi yerlerde çalışanlara, KKTC vatandaşı olmayanlar da dahil yıl sonuna kadar her ay 2 bin TL’lik destek verilmesi kararlaştırıldı.

Ulaştırma sektörüne de okulların açılmasının planlandığı Eylül ayına kadar bin 500 TL destek verilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün öğlen saatlerinde başlayan Bakanlar Kurulu toplantısının ilk ayağında alınan kararları açıkladı ve toplantının ekonomi ve maliye konusundaki uzman bürokratlar ile Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla TL’nin değer kaybı konusunda neler yapılabileceğini değerlendirmek için devam edeceğini belirtti.

Öğrenci ehliyetleri cezasız uzatılabilecek

Özersay, süresi dolan öğrenci sürüş ehliyetlerinin 31 Ağustos’a kadar cezasız şekilde uzatılması konusunda karar alındığını kaydetti.

Çalışma ön izinleri konusunun da Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildiğini ifade eden Özersay, nitelikli sertifikalı kalifiye çalışanlara ön izin verilebildiğini ancak yeni düz işçi ön izinlerinin salgın başladığından beri verilemediğini kaydederek, bu uygulamanın 1 Eylül’e kadar devam ettirileceğini söyledi.

Düz işçiye izin yok

12 bin civarında düz işçi konumundaki kişinin yatay geçiş ile başka bir alana kaydıklarını ifade eden Özersay, bu yerleşme ve adaptasyonun Eylül başına kadar tamamlanacağını düşündüklerini ve bu konunun belirtilen tarihten sonra tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Müteahhitler Birliği’nin talepleri değerlendirildi

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken Müteahhitler Birliği’nin kendilerine imar planı, askeri bölgelere yaklaşma mesafesi, ödemeler, birim fiyatlar gibi konularda bazı talepler ilettiğini de anlatan Özersay, bu taleplerin de değerlendirildiğini, bu konularda zaten bazı çalışmalar yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde Birliğe yanıt verileceğini kaydetti.

Şoför okulu eğitmenleri eğitilecek

Bakanlar Kurulu’nda şoför okullarında eğitmen olarak görev yapan kişilerin uzmanlar tarafından eğitildikten sonra görev yapabilmesi yönünde bir tüzük kararı aldıklarını ifade eden Özersay, bundan sonra şoför okulu eğitmenlerinin uzmanlar tarafından eğitileceğini kaydetti.

Sözleşme süresi sona eren veya seçim yasakları süresince sözleşmesi sona erecek bir kısım personelin görevlerinin uzatılması kararı aldandığını da kaydeden Özersay, yurt dışında görev yapan bazı sağlık ateşlerinin ise geri çağrılması ve yerine başkalarının atanmasının da kararlaştırıldığını söyledi.

Bazı aylıklara yüzde 2,33 artış

Özersay, iş kazası, malullük, yaşlılık ve ölüm ile bağlantılı olarak sigortalardan aylık alan kişilere yüzde 2,33 oranında zam yapılmasının da Bakanlar Kurulunca yasal zemine oturtulması kararı alındığını söyledi.

Özersay Bakanlar Kurulu’nca Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’nin hesaplarının denetlenmesiyle ilgili Sayıştay’a görev verildiğini, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda çalışan ve sözleşmesi seçim yasağı döneminde dolacak kişilerin sözleşmelerinin uzatılmasının kararlaştırıldığını, ayrıca belediyeler reformumun ikinci bacağı olarak görülecek yasa değişikliği tasarısının onaylandığını dile getirdi.

Belediyeler reformu

Belediyelerle ilgili Meclise sevk kararı alınan yasa değişikliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Özersay, bu değişikliğin belediyelerin gelirlerini artıracak, yeni mali imkanlar sağlayacak düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

Özersay, değişikliğin yasallaşması durumunda belediyelerin bazı gelir kalemlerinin asgari ücrete endeksleneceğini belirtti.

Bu değişiklik ile belediyelerin yetki ve sorumluluklarında bazı artışlar olacağını da ifade eden Özersay, belediyelerin böylelikle sokakta mevzuata bağlı daha farklı bazı denetimler yapma imkanına sahip olacağını, yaptırım güçlerinin de artacağını açıkladı.

Özersay İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu çalışmanın Bakanlar Kurulu tarafından uygun görülerek meclise sevk edildiğini ifade etti.

Kısmi çalışma statüsü yüzde 90’a çıkarıldı

Bugüne kadar bir iş yerinde çalışan KKTC vatandaşı olmayan kişilerin % 60’ının kısmi çalışma statüsünden yararlanma başvurusu yapabildiğini kaydeden Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bu oranı %90’a çıkarma kararı aldığını belirtti.

Küçük esnafa hibe artırıldı

İşveren +4 çalışan olarak tanımlanabilecek olan küçük esnaf tanımına gireceklere verilen hibe desteğinde değişikliğe gidildiğini söyleyen Özersay, Ekim ayı da dahil olmak üzere 4 ay boyunca bu işletmelere aylık 2 bin TL’den toplam 8 bin TL destek verileceğini anlattı. Özersay bunun gelirinde daralma olan küçük esnafın kira, elektrik gibi harcamalarımı karşılayabilmeleri için nefes olacağını kaydetti.

Ulaştırma sektörüne destek Eylül’e kadar

Ulaştırma sektörüne de okulların açılmasının planlandığı Eylül ayına kadar bin 500 TL destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, herhangi bir sıkıntı durumunda bu konunun yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Turizm çalışanlarına destek yıl sonuna kadar

Özersay, turizm sektöründe, gazino, otel, turizm acentesi gibi yerlerde çalışanlara, KKTC vatandaşı olmayanalar da dahil olmak üzere yıl sonuna kadar her ay 2 bin TL’lik destek verilmesinin kararlaştırıldığını da ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 11:38