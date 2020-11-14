Öncelik enflasyon

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi başlığında mesajlar verdi. Grup toplantısında yaptığı 'yeni dönem' açıklamasının ardından piyasalarda olumlu hareketin başladığını söyleyen Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanlarında yeni bir reform dönemi başlattıklarını söyledi. Erdoğan, “Önceliğimiz şüphesiz enflasyonu tek haneli rakamlara ve orta vadeli programdaki seviyelere çekmektir. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir” diyen Erdoğan, “Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur” şeklinde konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarları, milletin beklentilerini karşıladığımız sürece bu kredi devam eder. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak AK Parti başarısı için çalışmak milli bir görev haline gelmiştir.

Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.”

Seferberlik başlatıyoruz

Erdoğan, ekonomide reform döneminin başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi grup toplantımızda açıklamıştık. Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Amacımız ülkemizi hedefleri doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak. Önceliğimiz şüphesiz enflasyonu tek haneli rakamlara ve orta vadeli programdaki seviyelere çekmektir.

Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. İstihdamı artırarak iş ve aş endişelerini ortatan kaldırmak temel hedeflerimiz arasında. Piyasalarda olumlu hareketlenme başladı. Yerli ve uluslararası yatırımcılara yeni yatırım çağrısında bulunuyorum. Yeni reform paketiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor."

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 11:47