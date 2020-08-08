İhraç edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün polis tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren Senegal uyruklu Diop Sıdy, kaldığı pansiyonda tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının 2 Temmuz 2019 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da bir pansiyonda yapılan denetimler sırasında Diop Sıdy'nin 2019 yılından itibaren KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Çalışma iznini yenilemedi

Polis, yapılan araştırmada zanlının 6 Şubat 2018 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını, bazı işyerlerinde çalıştığını söyledi. Polis, zanlının çalışma izni dökümlerinde yapılan kontrolde ise

2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren izninin iptal edildiğini ve yenilenmesi için herhangi bir müracaatta bulunulmadığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının Senegal uyruklu olduğunu, KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlının 10 gün içerisinde yargılanıp, KKTC’den ihraç edilmesi bekleniyor.