105 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14 bin 179 Covid-19 testi yapıldı, 87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlandı, 105 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Covid-19'dan bir kişi hayatını kaybetti, yapılan 74 bin 92 testle 223 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; vakaların 5’i yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldi, 42 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıydı ve bu süre içinde gözetim altındaydı. 87 yerel vakadan 33’ü Lefkoşa, 22’si Girne, 25’i Gazimağusa, 4’ü İskele, 3’ü Güzelyurt bölgesinde tespit edildi.

Dünkü testlerle birlikte toplam test sayısı 2 milyon 510 bin 425’e, toplam vaka sayısı 17 bin 265’e yükseldi. İyileşip taburcu edilen toplam vaka 15 bin 195’e çıktı.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 2 bin 3’e, pandemi merkezindeki hasta sayısı 125’e, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı bin 733’e yükseldi.

Şu anda tetkikleri devam eden vaka sayısı 130; yoğun bakımda yatan hasta sayısı 15 olarak bildirildi. Bugüne kadar ülkede kadar 67 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı sayısı 4 bin 879 olurken, son 24 saat içerisinde toplam 598 bileklik takıldı, 573 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 949 olurken, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 45 bin 31 olarak açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti, yapılan 74 bin 92 testle 223 yeni vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, toplam ölü sayısı 516’ya, vaka sayısı ise 116 bin 991’e yükseldi.