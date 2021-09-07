Eczanelerde antijen testi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğine kayıtlı eczanelerde bugünden itibaren antijen testi yapılabilecek. Dileyen eczane uygulamaya katılacak, dileyen katılmayacak. Testler ücretli yapılacak.

Eczacıların antijen testi konusunda yetkilendirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanırken

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, birliğe kayıtlı olup antijen testi yapmak isteyen eczanelerin şu anda 65 civarında olduğunu belirtti.

Öksüz, “Eczaneler zorunlu bırakılmadı, dileyen eczaneler katılacak” dedi.

Eczanelerde testlerin ücretli olarak yapılacağını da aktaran Öksüz, “Eczaneler testleri kendi satın alıyor. Ücretsiz uygulama bizlerde değil, laboratuvar ve hastanelerde olacak. Ecza depolarına test getirme izni verildi, onun için tavan fiyat 40 TL kalmayacak, daha da düşük ücretler olabilecek” ifadelerini kullandı.

Düşük fiyatlı kitlerin yanılma ihtimalinin sorulması üzerine Öksüz, “Test kitlerinin hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen kitlerdir. Hiçbiri onaysız değil. Hepsi uygulanan ve Bakanlığın kriterlerine uygun kitlerdir” yanıtını verdi.