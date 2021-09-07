Aşı yoksa PCR

Sağlık Üst Kurulu’nun kararları gereğince AdaPass uygulaması dünden itibaren tüm ilçelerde yürürlüğe girdi. Aşılı kişiler testsiz, aşısız kişiler ise PCR ve antijen testleriyle belirlenen yerlere AdaPass’la giriş yapacak.

Uygulamaya göre; 18 yaş ve üzeri herkes Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu yerlere AdaPass göstererek giriş yapabilecek.

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan sistem AdaPass’a, adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırılabilecek.

Kayıt yaptırması gereken sektörler, bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler olarak açıklandı.

Aşı ve PCR kriterleri

Karara göre, aşılı kişilerin testsiz, aşısız kişilerin ise72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Restoran, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/AVM, perakende satış mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi, genel kurul toplantıları, kongreler, sinema.

Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler ise şöyle:

Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün (yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece kulübü, boks/güreş antrenman.

QR kodu uygulaması da başladı

Bu arada dünden itibaren QR kodu uygulaması da başladı.

Yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacak.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının AdaPass, TC vatandaşlarının Healthpass, AB vatandaşlarının Greenpass ve UK vatandaşlarının NHS QR kodlu evrağını, ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli olacak.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.