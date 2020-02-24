MAY’ı Ocak durdurdu 3-1

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Olgun Canik

TÜRK OCAĞI: Cenk, Ali, İlker İnceler, Bilal, Mehmet, İlker Tek, İbrahim, Doğukan(DK 87 Ali Avcısoyu), Levan(DK 90 Deniz), Remzi(DK 90+4 Akın), Oha.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Mustafa Salk, Fidelis, Vakkas(DK 84 İlyas), Emin, Mbah, Memduh, Mustafa Vardi(DK 70 Yasin), Bill, Burak, Osei.

KIRMIZI KART: DK 90+4(Türk Ocağı).

GOLLER: DK 59 Ali Özbahar, DK 66 Levan, DK 85 Remzi(Türk Ocağı). DK 35 Osei(Merit Alsancak Yeşilova).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in kapanış gününde Türk Ocağı konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Geriye düştüğü karşılaşmada iyi ve diri mücadele örneği gösteren Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri, Ali Özbahar, Levan ve Remzi kaydederken, Merit Alsancak Yeşilova’nın tek golünü Osei kaydetti. Maçın son dakikasında ise Levan kırmızı kart gören isim oldu.

13.dk: Gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah’ın ara pasında savunma arasına koşan Burak Koçar’dan önce Cenk çıkarak topun sahibi oldu.

16.dk: Türk Ocağı’nın kullandığı köşe vuruşunda Remzi’nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

25.dk: Sağ kanattan başlayan Merit Alsancak Yeşilova atağında Mbah ortasında Mustafa Vardi’nin vuruşunda top yandan az frakla dışarı gitti.

31.dk: Merit Alsancak Yeşilova’nın kazandığı serbest vuruşta Fidelis’in ortasında Osei’nin ceza alanı içerisinde müsait durumda vuruşunu kaleci Cenk önledi.

35.dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında sol kanattan yapılan ortada arka direkte Osei sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. 0-1

59.dk: Gelişen Türk Ocağı atağında Merit Alsancak Yeşilova savunmasının uzaklaştıramadığı top Ali Özbahar filelere göndererek skora denge getirdi.1-1

65.dk: Gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Bill’nin ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Cenk önledi.

66.dk: Türk Ocağı kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Levan’ın sert vuruşunda top filelere gitti. 2-1

71.dk: Merit Alsancak Yeşilova kontra atağında ceza alanı içerisinde Burak’ın vuruşunda kaleci Cenk’i geçen topu çizgi üzerinden İlker uzaklaştırdı.

79.dk: Bir başka Merit Alsancak Yeşilova kontra atağında Yasin’in ceza alanı içerisinde röveşata vuruşunu kaleci Cenk son anda kornere çeldi.

85.dk: Türk Ocağı kontra atağında Doğukan’ın pasında Remiz topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı. 3-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle Türk Ocağı konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup etti.