Ne yapılmak isteniyor?

Diyalog - Özel

Spor Dairesi tarafından projeleri hazırlanan Gençlik Gücü ve İskele Civisil sahalarının ihalesi Rekabet Kurulu tarafından iptal edilirken daire yeniden ihaleye çıkmak yerine Rekabet Kurulu’nun kararını yok saymanın yollarını arıyor.

İhale şartnamesi eşit şartlarda hazırlanmadı

Elde edilen bilgilere göre; iki sahanın ihalesinin iptal edilmesi konusunda yapılan itirazın Rekabet Kurulu tarafından olumlu bulunduğu ve ihale şartnamesinin eşit şartlarda hazırlanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

İhaleye neden yeniden çıkılmıyor?

Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre; Rekabet Kurulu’nun ihaleyi iptal etmesine rağmen iki sahanın yeniden ihaleye çıkılmamasının sebebi ise bilinmiyor. Aralık ayının son günlerinde yapılan bu ihalenin iptali ile bu sahalar için bloke edilen kaynak ise kullanılmadığı için Maliye Bakanlığı’nın genel bütçesine aktarıldı.

Savcılıktan görüş istenecek

Konuyla ilgili gazetemizin muhabirlerinin yaptığı araştırmada Rekabet Kurulu’nun ihaleleri iptal edilmesi ile ilgili kararın uygulanmaması için Spor Dairesinin, Savcılıktan görüş isteyeceği öğrenildi.

Görüş olumlu olursa projeler yapılacak

Savcılıktan olumlu görüş gelmesi durumunda ise ihaleye çıkılmadan eski ihale şartlarının uygulanacağı ve kazanan firmaya işin yaptırılacağı belirtiliyor. Ancak 2019 yılı bütçesinin kapanmasından dolayı ilgili projelerin ödemesi ise 2020 bütçesinden yapılacak.

İki projenin maliyeti 6 milyon

Spor Dairesi tarafından projelendirilen ve ihalesi iptal edilen iki sahanın maliyetinin 4,5 milyon lira olduğu KDV ile birlikte bu rakamın 5 milyonu geçeceği belirtiliyor. Bu durumda 2020 projeleri için ayrılan 10 milyon liranın yarısı da 2019 yılında yapılmayan projeler için harcanmış olacak.

Firmalar mahkemeye başvuruyor

Konunun yargı yolu açık olduğu için itirazı Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen firmaların ise mahkemeye gitmek ve yürütmeyi durdurmak için başvuruya hazırlandıkları da elde edilen bilgiler arasında.

Mahkemeye başvurulursa kaos olacak

İtirazı Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen firmaların mahkemeye gitmesi durumunda iki saha için ayrılan yaklaşık 5 milyon liralık kaynak ise kullanılamayacak ve mahkemenin yıl sonuna kadar tamamlanmaması durumunda ise 6.5 milyonda olduğu gibi, 5 milyonluk miktar da 2020 sonunda kullanılamayacağı için Maliye Bakanlığı’nın genel bütçesine aktarılacak.