“Halkın adayı olacağım”

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olmak istediğini söyledi.

Özersay, katıldığı TV programında cumhurbaşkanlığı adaylığı başta olmak üzere, gündem konularını değerlendirdi.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı makamının bağımsız ve tarafsız olunması gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, “Aday olduğum andan itibaren bağımsız ve tarafsız bir pozisyona geçmek, siyasi rütbelerimi çıkararak bu yolda yürümek istedim. Siyasi parti başkanlığını bırakarak aslında bir mesaj veriyorum; diyorum ki bir siyasi parti olsun ya da olmasın halkın adayı olarak bu yolu yürümek istiyorum” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasının, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda toplumun farklı kesimlerine, hangi görüşten olursa olsun eşit mesafede duracağının bir işareti olduğunu ifade eden Özersay, tek bir siyasi partinin cumhurbaşkanı gibi hareket etmeyeceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama tarihini ülke içindeki faktörler ve halkla kurulan ilişki temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Özersay, ülke dışındaki etkenlerin bu konuya herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

“Seçim öncesi farklı temasların olması doğaldır”

Programda, UBP’nin YDP ve DP ile görüşmesine ilişkin görüşleri de sorulan Kudret Özersay, bunun olağan bir durum olduğunu söyledi.

“Bu ülkeyi seviyorsak imar planı kaçınılmazdır”

Son günlerde gündemin ana maddesi imar planıyla ilgili gelinen son durumu da yorumlayan Başbakan Yardımcısı Özersay, Bakanlar Kurulu’ndan çıkan emirname kararının bir hükümet krizini engellediğini ifade etti.

Özersay şöyle konuştu:

“Eğer Bakanlar Kurulu’ndan emirname kararı çıkmasaydı hükümet krizi olurdu onu söyleyeyim. Hazırlanan İmar Planı bir kenara atılamaz. Bunu kabul etmem mümkün değildir. Hazırlanan imar planı ile ilgili değişiklik önerisi varsa ve neden değiştirilmesi gerektiği söyleniyorsa, nasıl değiştirilmesi gerektiği konusunda da öneri varsa başımın üstünde yeri var. Bunlar dikkate alınır. Ama bu süre zarfında eğer bırakalım hiçbir düzenleme olmasın Fasıl 96 bağlamında herkes istediğini yapsın gibi bir durum ortaya çıksaydı o zaman tam bir kaos yaşanırdı. Madem ki koalisyon ortağımız zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor, bu sürede somut bir öneri yapmasını bekleyeceğiz. Duruşumuz nettir; biz plandan vazgeçmiş değiliz. Gerçekten bu ülkeyi seviyorsak planlama kaçınılmazdır. Bu da emirname ile olmaz İmar Planı ile olur. Geçiş döneminde kaos doğmaması, hukuki boşluk oluşmaması için bir ara formül bulduk. Ama bu memleketin sorununu çözmez. Sadece bir miktar zaman kazandırır.”