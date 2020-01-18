TürkBankası, Türk Sigorta ve Allied Turkish Bank çalışanları yılın yorgunluğu eğlenerek atıldı

TürkBankası’nın ev sahipliğinde Le Chateau Romance Restoran da gerçekleşen gece, TürkBankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ve Genel Müdürü Erhan Raif’in açış konuşmaları ile başladı.

TürkBankası’nda 15, 20 ve 25.yıllarını dolduran çalışanların anı plaketi ile onore edildikleri gece ; banka üst yönetiminin teşvikiyle başlatılan “Sağlıklı Yaşam Hareketi” kapsamında, 2019 yılında sağlıklı bir yaşam için fazla kilolarından veya sigara alışkanlığından kurtulan çalışanlara, bu çabalarının yönetim tarafından desteklendiğinin ifadesi olarak çeşitli ödüllerin verilmesi ile devam etti.





Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020, 11:42