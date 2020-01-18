Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 7’nci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 7’nci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 7’nci hafta talihlileri açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Umut Öğünçer/Sütlüce

2) Gülay Korkmaz/Lefkoşa

2)Yeter Azizioğlu/Akova

4)Ayşe Timel/Lefke

5) Mustafa Hafız/Sütlüce

Fanlı soba:

1)Fatma Kuzu/Gönyeli

2) Natasia Karina/Zeytinlik

3) Bilsen Özharun/Lefkoşa

4)Ömer Koloz/Gönyeli

5)Harun Karacanlı/Dikmen

Ütü:

1)Nazif Onbaşı/Yeniboğaziçi

2) İlkay Altıner/Yedidalga

3)Ethem Doğan/Mağusa

4)Ergün Boltaç/Lefkoşa

5)Sülayman Polili/Lefkoşa



Tost makinesi:

1)Nazan Hacımusa/Hamitköy

2)Ahmet C.Osmanoğlu/Kırıkkale

3)Seyfi Kasaboğlu/İnönü

4)Şerif Bomboz/İnönü

5) Savaş Çevikçe/Güzelyurt