Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 7’nci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 7’nci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 7’nci hafta talihlileri açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Umut Öğünçer/Sütlüce
2) Gülay Korkmaz/Lefkoşa
2)Yeter Azizioğlu/Akova
4)Ayşe Timel/Lefke
5) Mustafa Hafız/Sütlüce
Fanlı soba:
1)Fatma Kuzu/Gönyeli
2) Natasia Karina/Zeytinlik
3) Bilsen Özharun/Lefkoşa
4)Ömer Koloz/Gönyeli
5)Harun Karacanlı/Dikmen
Ütü:
1)Nazif Onbaşı/Yeniboğaziçi
2) İlkay Altıner/Yedidalga
3)Ethem Doğan/Mağusa
4)Ergün Boltaç/Lefkoşa
5)Sülayman Polili/Lefkoşa
Tost makinesi:
1)Nazan Hacımusa/Hamitköy
2)Ahmet C.Osmanoğlu/Kırıkkale
3)Seyfi Kasaboğlu/İnönü
4)Şerif Bomboz/İnönü
5) Savaş Çevikçe/Güzelyurt