Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 7’nci hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 7’nci hafta çekilişi yapıldı

 Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında’ 7’nci hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 7’nci hafta talihlileri açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:       

1)Umut Öğünçer/Sütlüce
2) Gülay Korkmaz/Lefkoşa
2)Yeter Azizioğlu/Akova
4)Ayşe Timel/Lefke
5) Mustafa Hafız/Sütlüce

Fanlı soba: 
1)Fatma Kuzu/Gönyeli 
2) Natasia Karina/Zeytinlik
3) Bilsen Özharun/Lefkoşa
4)Ömer Koloz/Gönyeli 
5)Harun Karacanlı/Dikmen

Ütü:
 1)Nazif Onbaşı/Yeniboğaziçi
 2) İlkay Altıner/Yedidalga
 3)Ethem Doğan/Mağusa
 4)Ergün Boltaç/Lefkoşa
 5)Sülayman Polili/Lefkoşa

Tost makinesi:
1)Nazan Hacımusa/Hamitköy
2)Ahmet C.Osmanoğlu/Kırıkkale
3)Seyfi Kasaboğlu/İnönü
4)Şerif Bomboz/İnönü
5) Savaş Çevikçe/Güzelyurt

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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