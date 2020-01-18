Güneye geçerse ne olacak?

Aytuğ TÜRKKAN

Thomaides Group (Holdings) LTD. adına Kıbrıslı Rum Maria Thomaides’in, KKTC toprakları içinde kalan Tuzla’daki bir mülk için, şimdiki kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Demokrat Parti (DP) genel Başkanı, Turizm eski Bakanı Fikri Ataoğlu aleyhinde tazminat davası açması geniş yankı uyandırdı.

Davacı Rum şirketi Ataoğlu’nun 2005 yılından beri evini kullandığı iddiasıyla Bir milyon Euro tazminat talep ederken, Diyalog’a konuşan Ataoğlu “Benim böyle bir evim yoktur” dedi. Ataoğlu, kendisine elektronik posta ile dava tebligatı yapılmadığını, ancak Cyprus Mail’de yer alan haber sonrasında KKTC yetkililerini bilgilendirdiğini ve konunun Çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın da katılımıyla Dışişleri Bakanlığında ele alınacağını söyledi.

Ataoğlu’nu 12 Şubat’ta ‘Mağusa Rum Kaza Mahkemesi’nde duruşmaya çağrıldığı belirtilirken, yaşanan bu gelişme nedeniyle güneye geçip, geçemeyeceği veya AB üyesi bir ülkeye seyahat etmesi durumunda ne tür sorunlar yaşayacağı bilinmiyor.

Bana herhangi bir tebligat yapılmadı

Diyalog’a konuşan Fikri Ataoğlu, kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını ifade ederek, konuyu bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini söyledi.

Olayı duyduğu anda şaşkınlık yaşayan Ataoğlu, Tuzla bölgesinde hiçbir malının olmadığını, kayınpederine ait aile apartmanında yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

“Benim böyle bir evim yok. Bana ait Mağusa’da benzin istasyonum ve çevresindeki araziler var o kadar. Konuyu öğrendiğim anda hemen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve siyasi parti başkanlarına bilgi verdim. Tüm makamlardan geriye dönüş aldım, konuyla ilgileneceklerini söylediler.”

Dışişleri Bakanlığı’nda toplantı yapılacak

Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın hukukçularla birlikte kendisini Çarşamba günü saat 11.00’de toplantıya çağırdığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve Büyükelçi’nin de konuyla ilgileneceği sözü verdiğini ifade etti.

Yapılacak istişareler sonrasında nasıl bir adım atılacağının ortaya çıkacağını söyleyen Ataoğlu, kendi isminin özellikle seçildiğini söyledi. “Bir siyasetçi seçtiler, bence bu bilinçli yapıldı ve arkası gelecektir. Emsal teşkil edecek bir durum yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

AB ülkelerine girişte sorun yaşanılabilir

Bu durum sonrasında ne gibi sıkıntılar yaşanabileceğine yönelik soruya karşılık Fikri Ataoğlu, kendisinin zaten Güney Kıbrıs’a geçmediğini ancak Avrupa Birliği ülkelerine seyahat ettiği zaman bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

“Yurt dışında ne malım var ne de param” diyerek sözlerini sürdüren Ataoğlu, bu durumun organize bir şekilde yaratıldığına inanç belirtti.