Umutlar üçüncüye kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda dün saat 14.00 sıralarında başlayan toplantı öncesinde, Asgari Ücret Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve İşverenler Sendikası’nı temsilen Yalçın Koçyiğit birer konuşma yaptı.

Ülkede asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantıyı 27 Aralık’ta yaptıklarını ve bugün de ikinci kez toplandıklarını belirtti.

Tekakpınar, “Bugün değil ama umuyorum üçüncü toplantıda 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemiş oluruz” dedi.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, bu toplantıları geç kalınmış gördüklerini söyleyerek ilk toplantıda da belirttikleri gerekçelerle asgari ücretin belirlenmesinin şubata kalacağını söyledi.

120 bin özel sektör çalışanın içerisinde 35 bininin KKTC vatandaşı olduğunu dile getiren Yeltekin, bakanın sürpriz dediği konunun basından öğrendikleri kadarıyla “ihtiyat sandığı ödemesinin yerel istihdamı destekleme fonundan yapılması olduğunu” kaydederek fonun tüzüğü hakkında bilgi verdi.