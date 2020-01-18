Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve beraberindeki heyet Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Güzelyurt’ta bölge halkının sağlık konusunda yıllardır büyük ihtiyaçları olduğunu, yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için sendika olarak katkı koymak istediklerini belirtti.

Yeltekin, bu çerçevede Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için “ Bir tuğla da sen koy” kampanyası yapmak istediklerini, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, kurum kuruluşların iş birliği ile kampanyayı hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, BASS’ın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini, Güzelyurt bölgesine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Bakan Pilli, yakında Güzelyurt Hastanesi’nin 3.etap ihalesine çıkılacağını, “Bir tuğla da sen koy” kampanyasına bakanlık olarak destek olacaklarını kaydetti.