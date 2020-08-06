Nefesler tutuldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak final mücadelesi 2019-2020 sezonunun son maçı olacak.

Yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmaya giriş ücretsiz olacak.



Bu yıl KTFF ile Nicosia Group arasında imzalanan protokolle kupaya ayrı bir renk geldi. Nicosia Group’un zengin hediyelerle süslediği Kıbrıs Kupası serüveni, kulüpler ve futbolseverler için de ayrı bir heyecan yarattı.



Bir futbolsever araba kazanacak

Nicosia Group bu yıl 1. tur maçlarından itibaren maçlara giren herkese çekiliş bileti takdim ederken bu çekiliş sonucunda; 1 kişiye Nissan March marka araba, 2 kişiye iPhone 11 cep telefonu ve 2 kişiye de 49’’ Sunny marka televizyon verilecek.



15 bin TL’lik bireysel performans ödülü de var

Nicosia Şirketler Grubu, KTFF’nin organizasyonunda tüm bunlar yanında kupada başarı gösterecek futbolculara bireysel performans ödülü verecek. Buna göre; kupanın gol kralına 5 bin TL, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek kupanın en başarılı oyuncusuna

5 bin TL ve yine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından seçilecek en iyi genç futbolcuya da 5 bin TL ödül verilecek.



Finalin adı Mağusa Türk Gücü - Yenicami

Geçtiğimiz sezon ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı içerisinde olan ve yine kupa finalinde karşılaşan Mağusa Türk Gücü ile Yenicami takımları, 1 sezonun ardından yine kupa finalinde boy gösterecek.



Mağusa Türk Gücü çifte kupa istiyor

Bu sezon özellikle ligde önemli bir grafik sergileyen ve ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Kupası’nı kazanarak 2’de 2 yapma hedefinde olacak.



Yenicami için kupaya ekstra önem

Geçen sezon şampiyonluğu averajla kaçıran ve kupada da final oynayıp yine Mağusa Türk Gücü’ne mağlup olan Yenicami’de hedef bu sezonu en azından sponsoru da olan Nicosia Group’un adı ile oynanan kupa ile kapatmak olacak.