Geri adım atılmayacak

Gazze’ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus’ta karşılaştığı drone saldırısına rağmen kararlılığını sürdürüyor.

Filo, Barselona limanından yelken açan ana gemisiyle önceki gece Tunus limanına ulaşmıştı. Ancak geminin baş kısmının alev almasına neden olan saldırı, aktivistleri kısa süreliğine duraklatmak zorunda bıraktı. Filo aktivistleri, Gazze’ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için rotalarına devam ederken, uluslararası gözlemciler durumu yakından izliyor.

Aktivistler, saldırının kendilerini durduramayacağını vurgulayarak, Gazze’deki insani krize dikkat çekmeye devam edeceklerini belirtti.

Tunus’ta yapılan basın açıklamasında konuşan filo aktivistlerinden Ghassen Henchiri, saldırıya rağmen iradelerinin daha güçlü olduğunu belirterek, “Gazze’deki ablukayı kırmak için her zamankinden daha kararlıyız” dedi. Dümen komitesinden Nadir el Nuri ise Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, filonun planlanmayan şekilde Tunus’tan bugün hareket edeceğini açıkladı.

Filonun bazı üyeleri, olay sırasında bir drone gördüklerini ve ardından teknenin baş kısmının alev aldığını aktardı. Filonun organizatörleri tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri de yangının çıktığını doğruladı. Saldırıya ilişkin İsrail’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in ablukasına karşı harekete geçmek üzere organize edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ay Gazze’nin bazı bölgelerinde kıtlık ilan ederken, 500 bin kişinin felaket boyutunda şartlarla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği bombardımanlarda 63 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Açlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı ise 140’ı çocuk olmak üzere 393’e ulaştı.