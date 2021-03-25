Salonlar açıldı

Beyzade ÜNALMIŞ

Uzun bir süredir kapalı olan fitness salonları dün itibarıyla kapılarını sporculara yeniden açtı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği belirlenen kriterlere göre sporcu kabul eden salonlarda ilk gün kriterlere önem verildiği gözlemlendi.

Yeniden dönmek sevindirici

Dup Fitness Direktörü Uğur Çorba işlerine yeniden dönmenin sevindirici olduğunu söyledi

Ekonomik boyutu ile birlikte sağlık olarak da endişe duymalarına rağmen işyerinin kapanmasını kimsenin istemediğini ifade eden Dup Fitness Direktörü Uğur Çorba, yeniden işlerine başlamanın sevindirici olduğunu ifade ederek tek temennisinin bir daha kapanmamak olduğunu ifade etti.

Durdurmak zarardan başka bir şey getirmez

Bu kapanmada da yine devletin sözünde durmadığını gördüklerini ifade eden Uğur Çorba, bu hastalığın meslek hastalığı olmadığını ifade ederek, spor salonlarını veya sporu durdurmanın topluma zararından başka bir şey olmadığını ifade etti. Kendisinin uzun yıllardır bu işin içinde olduğunu ifade eden Dup Fitness Direktörü Uğur Çorba ancak birçok kesimin spor salonuna yatırım yaptığını ve bu kapalı dönemde bu işten ciddi zarar görüldüğünü ifade etti.

Devlet sözünde durmadı

Devletin bu dönemde yine sözünde durmadığını ve yine ciddi zarar gören kesimler arasına girdiklerini ifade eden Çorba, salonların kapanmasının abes olduğunu belirterek, sağlıklı olma adına spor salonu kapatmanın normal bir durum olmadığını söyledi. Yeniden açılıp işlerinin başına döndükleri için son derece mutlu olduklarını ifade eden Dup Fitness Direktörü Uğur Çorba, herkese hayırlı olmasını belirterek, bir daha kapanmama temennisinde bulundu.