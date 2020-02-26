Şampiyon YDÜ 69-55

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası’nda şampiyon dün akşam oynanan final maçının ardından belirlendi ve Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Koopspor’u 69-55’lik skor ile yenerek kupayı müzesine taşıdı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç çekişmeli başlarken ilk periyot 12-12 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci periyot sonunda YDÜ soyunma odasına

35-29 üstün girdi. İkinci devrede de kıyasıya bir mücadele vardı.YDÜ çift haneli sayılara farkı çıkarsa da Koopspor, son periyotta farkı eritmeyi başardı. Son sözü YDÜ söyledi ve maçı 69-55 kazanarak federasyon kupasının sahibi oldu.

Anderson, İhsan ve Palmer’den etkileyici rakamlar

YDÜ’de 3 isim performansları ile öne çıktı. 22 sayı 12 ribaunt ile Lashard Anderson, 15 sayı, 8 ribaunt ile İhsan Üğütücü ve 13 sayı 17 ribaunt ile Darryl J.Palmer galibiyette önemli pay sahibi isimler oldu. Koopspor’da 21 sayı atan Vucasin Mandic çift haneli sayılara ulaşan tek isim oldu.

YDÜ’ye kupasını Başkan Sütçü takdim etti

Maçın ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon YDÜ’nün kaptanı Halil Kutruza’ya kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü takdim etti. YDÜ oyuncuları kupayı büyük bir coşku ile havaya kaldırırken, onları ilk tebrik eden rakipleri Koopspor’un oyuncuları oldu.