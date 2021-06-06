Sertoğlu’na tam destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan genel kuruldaki başkanlık seçiminde Hasan Sertoğlu bir kez daha KTFF başkanı seçildi.

Gerçekleşen genel kurula 33 üyenin 32’si katılırken, oyların 31’ini Hasan Sertoğlu, 1’ini ise Tekin Birinci aldı. Süper Lig ekibi Girne Halk Evi ise genel kurula katılmadı.

Divan seçildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Göçmenköy temsilcisi Arslan Bıçaklı, Divan Başkanvekilliği’ne Bostancı Bağcıl Başkanı Hasan Besim ve Divan Sekreterliği’ne de Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu seçildi. Divan seçiminin ardından mevcut başkan Hasan Sertoğlu faaliyet raporunu okudu. Rapor genel kurulun onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi. Ardından ise bağımsız denetçi Demir Adanır mali raporu okudu. Mali rapor da divan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile aklandı

Faaliyet raporu ve mali raporun ardından başkan adayları Hasan Sertoğlu ve Tekin Birinci kürsüye çıkarak konuşmalarını gerçekleştirdi ve genel kurula hitap etti. Daha sonra oylama işlemine geçilirken, oylama sonunda Hasan Sertoğlu 32 katılımcının 31’inin oyunu alarak bir kez daha KTFF başkanlığına seçildi. Diğer başkan adayı Tekin Birinci 1 oy alırken, Süper Lig ekibi Girne Halk Evi genel kurula katılmadı.

Sertoğlu: Tek vücut olarak yola devam edeceğiz



Seçim sonrası konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kendisini destekleyen ve birlik beraberlik örneği gösteren tüm kulüplere teşekkür etti.Sertoğlu konuşmasında “Tek vücut olarak 11 yıldır beraberiz, bundan sonra da beraberiz. Bu birlik ve beraberlik herkese büyük bir cevap olarak gitmiştir” dedi.

Tekin Birinci’ye çağrı

Yeniden başkan seçilen Hasan Sertoğlu seçimde rakibi olan Tekin Birinci’ye çağrıda bulunarak, “Biz futbola hizmet etmek isteyen oldu da yok mu dedik. Tekin arkadaş bundan sonra kulüplerin, futbolun faydasına herhangi bir görüşme, herhangi bir organizasyon yapmak isterse bunun yolunu da açacağım. Bunu da buradan söz veriyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dilek ve temennilere geçildi ve sonrasında Divan Başkanı Arslan Bıçaklı genel kurulu kapattı.