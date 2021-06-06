Kim bu vekil?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili iddiayı sordu. Şentop, 27 Mayıs'ta Soylu'ya gönderdiği yazıda, tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.Tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyonda programlarında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğunu açıklamasının ardından başlamıştı. Soylu, söz konusu siyasetçinin ismini açıklamadı. Bu konuda soruşturma savcısına konuşacağını söyledi.

Mmuhalefet çağrıda bulundu

Bu açıklama sonrası muhalefet cephesinden bu ismin açıklanmasına yönelik talepler arka arkaya geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu olayda suskun kalamayacağını belirtti. "Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz" dedi.