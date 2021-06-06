Emir ERTORUN

Tatlısu’da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Atık Yönetimi Projesi” etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Atık Yönetimi Projesi, “Önemsiyoruz dönüştürüyoruz” ve “Daha güzel bir dünya için çevremizi koruyalım” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı etkinlik, Tatlısu Belediyesi önünde yer aldı.

“Atıkları geri dönüşüme ver, adaya bir nefes ver” denilen projede, “çevreye bırakılan plastikler, yağmur sularıyla denizlere taşıyor ve pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor. Plastik, kağıt, metal ve cam atık değildir, bu malzemeleri ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme katkı koyabilirsiniz. Kullanım süresi dolmuş atıkları geri dönüştürerek hem doğanın korunmasına hem ülke ekonomisine hem de enerji tasarrufu yapmaya sen de katkı koy” çağrısında bulunuldu.



Günün anlam ve önemi belirten konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden yaptı.Atık yönetiminin KKTC genelinde geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade eden Özden, projenin Türkiye ile birlikte de çalışılarak yürütüleceğini söyledi.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, çevresiyle ülkeye örnek olması için çalıştıkları Tatlısu için gerçekleştirilen atık projesinin kendileri için bir hayal olduğunu ve bugün bu hayalin Cumhurbaşkanlığı ve Sibel Tatar’ın katkılarıyla hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sibel Tatar da, doğa, çevre ve ülkesini sevenlerin, bu projenin hayata geçmesine önem verdiğini, kendilerinin de bu projenin ilk olarak nerede hayat bulması için düşünürken, çevresine, halkıyla birlikte büyük önem verdiğini bildikleri Tatlısu Belediyesi ile başlamaya karar verdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, projenin beklediğinin ötesinde bir ciddiyetle hazırlandığını, dünya çevre gününde de bu projenin Tatlısu gibi çevresiyle doğasıyla yeşiliyle KKTC’nin en güzel yerlerinden birinde başlatılmasının önemine işaret etti.Tatar, zamanın, yılların hızlı geçtiğini, Kıbrıs Türk halkının haksızlıklara uğrarken, tüketimin hızla arttığı ve kirliliğin arttığını ifade ederek, KKTC olarak güzelim kıyı şeritlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Türkiye ile de işbirliğinde çalıştıklarını söyledi.