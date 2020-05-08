KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan Diyalog gazetesinde dün çıkan “Büyük Skandal” başlıklı haberle ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunarak konunun muhatabının Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın olduğunu söyledi.

Prosedür gereği ben gönderdim

Özbilgehan yaptığı açıklamalarda haberde konu edilen 2 faturada belirtilen iki salonun tavanının tadilatı ile ilgili gerekli kararın genel yönetim kurulu toplantısında alındığını belirterek yapılan işlerin Kemal Deniz Dana tarafından teklif alındığını kontrolü için ise prosedür gereği Spor Dairesi Müdürü olarak kendisinin Planlama İnşaat Dairesine gönderdiğini kaydetti.

Bir kısmı yapıldı bir kısmı yapılmadı

Daire Müdürü Öbilgehan, Planlama İnşaat Dairesi tarafından yapılan kontrollerde faturalarda yazılan işlerin bir kısmının yapıldığını ancak bir kısmının yapılmadığını bu nedenle işlere onay verilmediği için de ödemenin gerçekleşmediğini kaydetti.

Sorumlu Dana’dır

Özbilgehan alınan tekliflerin Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’da olduğunu ve bu işlerin ise ödemelerinin Dana’nın sorumlu olduğu Spor Fonu’ndan ödeneceğini belirterek kendi sorumluluğunda olmadığını kaydetti.

Gerekli şikayetler gerekli yerlere yapılacak

Mehmet Özbilgehan yapılan işlerin eksik yapıldığını burada bir ihmal olduğunu belirterek bu konuda Planlama İnşaat Dairesi’nden gelecek resmi yazıya göre gerekli yerlere gerekli şikayetlerin yapılacağını kaydetti.



