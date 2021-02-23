Sporda açılım başladı

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle duran spor faaliyetleri kademeli olarak açılmaya başladı.

Spor Dairesi gerekli hijyen koşullarını sağlayarak sadece lisanslı performans sporcuları için spor tesislerini açtı.

Antrenman izni verdik

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek Diyalog Spor Servisine yaptığı açıklamada, açık alanda bireysel ve temassız şekilde olacak şekilde antrenmanlara izin verdiklerini söyledi.

Bireysel, temassız ve açık alan sporları başladı

Tek yaptığı açıklamada; atletizm, atıcılık, bisiklet, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon ve model uçak gibi bireysel temassız ve açık alanda yapılan faaliyetlere dünden itibaren izin verildiğini ve daire olarak da bu sporcuların kullanacağı tesisleri dün itibarıyla hizmete açtıklarını kaydetti.

Türkiye barajını geçen bireysel sporcular için girişim yaptık

“Türkiye Milli Takımına çağrılan veya Türkiye şampiyonasına katılacak, Türkiye barajını geçen bireysel branşlar için de Spor Dairesi olarak bir çalışma yaptık. Sağlık bakanlığına gönderilen çalışma ile ilgili sonuç bekliyoruz” diyen Fuat Tek, Türkiye barajını geçen ve Türkiye şampiyonasına gidecek yüzücülerin havuzda antrenman yapmaları için de Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve cevap beklediklerini kaydetti.

Bireysel salon sporları ve fitness gündemde

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek; jimnastik, masa tenisi, badminton gibi spor branşları için de girişimler yaptıklarını belirterek “En çok üzerinde durduğumuz sporlardan biri de fitness. Bu konuda sporcuların sürekliliği söz konusu o yüzden bu konu üzerinde de hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.