Çekti efelendi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de narkotik polislerinin ölümünden döndüğü Tetik Operasyonu’nda tutuklanan 67 yaşındaki Bülent Tüge’nin olaydan önce uyuşturucu içtiği ortaya çıktı. Operasyonda tutuklanan Tüge, Ali Özdoğan ve Leyla Özdağan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Tüge’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi güneyden ithal ettiğini itiraf ettiği açıklandı. Ali Özdoğan’ın ise operasyondan önce Tüge ile birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiği belirtildi.

Zanlıların telefonlardan uyuşturucu alışverişiyle ilgili kayıtlar bulunduğu açıklandı.

Duruşmada detayları aktaran polis, aldıkları ihbar üzerine Doğanköy’de Tetik Operasyonu düzenlediklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında Mehmet Ali Özdoğan’ın ikametgahında arama yapmaya gittiklerini açıkladı.

Polis, arama yapılacağı esnada, zanlı Bülent Tüge’ye evde veya tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığının sorulduğunu açıkladı. Polis, zanlının, “Karşıdaki siyah poşette uyuşturucu var” dedikten sonra tasarrufunda bulundurduğu tabancayı narkotik ekiplerine doğrultarak “Kimse kıpırdamasın, hepinizi vururum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok” dediğini söyledi. Polis, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışan zanlının bu esnada tetiğe basarak polisleri öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Zanlının etkisiz hale getirildiğini anlatan polis, silahta yapılan incelemede şarjöründe 9 adet canlı mermi bulunduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, Glock marka 9 mm çapındaki silahın emare alındığını belirtti. Polis memuru, evde yapılan arama sonucu, iki adet hassas terazi, 506 gram hintkeneviri (skunk), 6 gram kokain ve bir gram eroin, 23 adet canlı mermi, ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 25 bin 285 TL, 250 Dolar 360 Sterlin ve 325 Euro bulunduğunu bildirdi. Zanlı Tüge ile birlikte ikametgah içerisinde bulunan Mehmet Ali Özdoğan ile Lezya Özdoğan’ın da tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Tüge’nin gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 7Mayıs 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini açıkladı.

Uyuşturucu içtiklerini itiraf etti

Polis memuru, Ali Özdoğan’ın da ifadesinde operasyondan önce Tüge ile birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiğini söyledi. Polis, Özdoğan’ın daha önce sadece uyuşturucu içicisi olduğunu söylediğini ancak tüm zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede farklı bir sonuca varıldığını açıkladı.

Polis, cep telefonunda ele geçirilen kayıtlarda uyuşturucu alışverişiyle ilgili videolar olduğunu ve bu görüntülerin incelendiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı Tüge’nin Lefkoşa’daki 3 ayrı evinde de arama yapıldığını açıkladı. Ele geçirilen silahın balistik incelemeye gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca aranan 2 kişi daha olduğunu belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.