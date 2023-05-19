Barolar Birliği devrede

Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis, Rusya’ya yönelik olan Avrupa yaptırımlarını çiğnediği görülen beş avukatlık bürosu hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesine açıklamalarda bulunan Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis, beş avukatlık bürosu hakkında Avrupa yaptırımlarını çiğnediği gerekçesiyle inceleme başlatıldığını toplam 36 avukatlık bürosu hakkında içe dönük araştırmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Barolar Birliği’nin şu ana kadar olan faaliyetlerinden söz eden Kliridis, tanıklık materyalinden ortaya çıkan makul şüphe neticesinde dört avukatlık bürosunun muhtemelen Avrupa yaptırımlarını çiğnediğini belirterek ilgili delillerin incelenmek üzere polise gönderildiğini ifade etti.

Kliridis, aynı olasılıktan dolayı bir avukatlık bürosuyla ilgili verilerin ise bugün polise gönderileceğini söyledi.

AB ve BM tarafından Ruslara yönelik yaptırımlar konusunda avukatlık bürolarına, Rus müvekkillerle çalışıp çalışmadıkları konusunda beyanda bulunmaları için genelge yollandığını söyleyen Kliridis, genelgeye ilk önce 35, daha sonra ise bir avukatlık bürosunun yanıt verdiğini ifade etti.

Kliridis, Rus müvekkillerle iş birliklerinin devam edip etmediği yönünde ise ikinci bir genelgenin gönderildiğini söyledi ve yanıt süresinin dün sona erdiğini söyledi.

Kliridis, uzmanlardan oluşan 3 kişilik komitenin, avukatlık büroları tarafından verilen yanıtları inceleyeceğini, bunun da bir ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Yaptırımların ekonomiye etkisi

Alithia gazetesi ise Rum Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pantelis’in Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Pantelis, ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yapan Kıbrıslı Rum özel ve tüzel kişileri yaptırım listesine almasının hizmet sektöründe büyük bir yara olacağını söyledi.

Pantelis bunun ekonomiye direk ve dolaylı etkilerinin olacağını, çok sayıdaki şirketin, özel ve tüzel kişilerin yaptırım listesine alınmasından dolayı etkileneceğini ifade etti.

Tzorcia Panayotu

Rum Barolar Birliği Basın Sözcüsü Tzorcia Panayotu ise yaptırımlar paketi konusunda yaptığı açıklamada bu konuda resmi bir bilgilendirmenin bulunmadığını söyledi.

Panayotu ilk yaptırım paketinden ilk olarak avukatlık bürolarının müvekkillerinin etkilendiği konusunda etkilenen çalışanın yüzlerce olduğunu belirtti.

Panayotu açıklaması çerçevesinde ayrıca 400-600 kadar çalışanın bu durumdan etkilendiğinin düşünüldüğümü ifade etti.

Yeni yaptırım listesi

Öte yandan Politis gazetesi ABD’nin yeni yaptırım listesinin, 48 saat içerisinde açıklanmasının beklendiğini de yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bu liste içerisine büyük bir ihtimalle, son yıllarda uluslararası medyada faaliyet gösteren özel kişilerin yanı sıra şirket isimlerinin de dahil edileceğini belirtti.

Gazete liste içerisinde denetleme kurumlarının da dahil edilmesi ihtimalinin bulunduğunu yazdı.