Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Üroloji Uzmanı Sadrettin Tuğcu’yu 4 yerinden bıçaklayarak yaralayan Çağan Ertuna, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, söz hakkı verilen zanlı “Ben bıçakladım diyorum, daha ne soruşturması yapılıyor” dedi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, 6 Mayıs’ta saat 13.30 sıralarında, Dr. Sadrettin Tuğcu’nun kliniğine giderek, kendisine yanlış tedavi uyguladığı ve alay ettiği gerekçesi karın ve göğüs arasından, sol ve sağ koltuk altlarından ve omzundan olmak üzere 4 kez bıçakladığını anımsattı. Polis, olayın ardından zanlının gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 12 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bıçak üzerindeki parmak izinin inceleneceğini, ayrıca Tuğcu’dan alınan kan örneklerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti. Zanlı hakkında Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nden rapor beklendiğini de bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti.

“Daha ne soruşturması yapıyorsunuz”

Mahkemede söz alan zanlı “ Sadrettin’i ben bıçakladım diyorum, daha ne soruşturması yapılıyor, devlet hiçbir dilekçemi dikkate almadı ve beni bunu yapmaya itti” diyerek savunma yaptı. Mahkeme zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.