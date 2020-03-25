‘Teşekkürler Merit’

Merit Alsancak Yeşilova Kulübü dün basın bildirisi yayınlayarak Merit Oteller Grubu ile ilgili istenen haksız eleştiri ve tepkileri kınadı. Basın bildirisinde Merit’in Alsancak ve Lapta’ya kattığı ekonomik değer ve spor kulüplerine yaptığı yardımlar hatırlatılarak, teşekkür edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü olarak, ana sponsorumuz ve ülkemizin güzide kurumlarından biri olan Merit Şirketler Grubuna yapılan haksız saldırıyı şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.

Yaklaşık 5 bin personeli ortalama 20000 kişinin ekmek teknesi olan ve her ay maaşlarını düzgün ödeyen, sigorta, ihtiyat sandığı, vergi ve benzeri devlete olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren, geçen yıl vergi rekortmeni olan bir kuruma reva görülen bu mu.?

Merit Grubu, kulübümüzün ana sponsorudur, bunun yanında bölgedeki diğer kulüplere, okullara, huzurevine, belediyemize, kısaca bölgedeki ve adamızdaki bütün kurum kuruluşlara da bağış yapmaktadır.

Merit otelleri, Alsancak ve Lapta kasabasının çehresini değiştirmiş, ekonomik dayanağı durumuna gelmiştir.

Karaoğlanoğlu, Lefkoşa ve İskele’de yatırımları mevcuttur.

Devlet 14 Mart'tan itibaren şirketleri kapattırmış ve ‘personele ödeneksiz izin verilsin’ demiş. Buna rağmen Mart ayında tüm personel çalışmış gibi 1 Nisan'a kadar maaşlarını eksiksiz ödeyeceğini duyurmuş ve 14 Mart'tan beridir her gün en az 3 bin 00 personeline üç öğün yemek çıkarıp kaldıkları lojmanlara dağıtılmıştır ve devam etmektedir.

Lojman kiraları, elektrik ve su Merit tarafından ödenmektedir. Personelin gıda ihtiyacı Merit tarafından karşılanıyor.

Maaşlar, sigorta ve İhtiyat Sandığı da bu ay tam ödeniyor. Bunu bu adada yapan veya yapabilecek kaç tane şirket vardır?

Ayrıca personeli işten durdurma yazısı değil ödeneksiz izinde gösterilecekleri bildirilmiştir.

Sizce personel lojmanlarından ‘artık Ssize yemek yok. Elektriği de kesiyoruz başınızın çaresine bakın’ deyip sokağa mı atılacak? Yazık çok yazık.

Örnek gösterilecek bir kurumla ilgili bu kadar acımasız, yanlış bilgilerle çarpıtılmış haber yapmak gerçekten büyük bir ayıptır.

Merit Otelleri aslında bu ödemeyi yapacağını açıklamakla, devletin sosyal sigortalardan yapacağı ödemelerden en azından bu ay için sadece 3 bin 500 değil yaklaşık bin 500 de vatandaş ve yerleşik çalışanı ile toplamda 5 bin kişilik ödemeyi kendisi yapmış Devlet üzerinden bir yükü azaltmıştır.

Keşke şirketlerin gücü olsaydı da hepimiz devletimize bu şekilde de olsun destek çıkabilseydik.

“Teşekkürler Merit Şirketler Grubu. Teşekkürler Besim Tibuk.”