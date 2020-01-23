TOL – ZAYDER iş birliği

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol (TOL) ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) Kadın Atölyesi Projesi’ne destek vermek amacı ile söz konusu dernek ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) dün Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan ile ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert arasında imzalandı. İmza töreninde Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza da katılarak destek verdi.
Bilet gelirinin bir kısmı Kadın Atölyesi Projesi için verilecek
Süper Lig’in 2019 – 2020 Futbol Sezonu ikinci devre açılış maçında Türk Ocağı Limasol ile Mağusa Türk Gücü arasında yarın akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak lig müsabakasında giriş biletlerinden Kadın Atölyesi Projesi’ne katkı sağlanacak.
“Kadın Hayattır, Çocuk Umuttur” sloganı ile müsabaka girişinde kadın seyircilerin giriş ücretleri 10 Türk Lirası olacak. Erkek seyircilerin bilet gelirinin yüzde 10’u da kadınların giriş ücreti ile birlikte ZAYDER’e Kadın Atölyesi Projesi için verilecek. Söz konusu biletlerle seyirciler Oza Kahve tarafından statta kurulacak kahve stantlarından bir adet sıcak içecek alma imkanı elde edecek.
Arslan: Destek için bilet almaktan kimse çekinmesin
Konu ile ilgili düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan, kulüp olarak bir süre önce TOL-DTB mücadelesinde bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını, bu defa MTG ile oynayacakları müsabakada bir başka projeye imza atıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Özcömert: Bize kapılarını açan Türk Ocağı’na çok teşekkür ederiz
ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert yaptığı konuşmada yardımın sonunun olmadığının farkında olduklarını, bundan dolayı ‘ihtiyaçlı aile’ kavramı yerine ‘üreten aile’ kavramını kullandıklarını ifade etti. Özcömert Kadın Atölyesi Projesi ile ilgili şunları söyledi; “Proje için 450 metrekarelik bir atölye aldık. Atölyenin tadilata ihtiyacı var. Bu konuda bir hizmet sunarak karşılığını almak istiyoruz. Bu karşılaşmada kazanacağımız meblağ ile atölyemizin seramiklerini döşeyeceğiz. Burada annelerimiz otellere beyaz terlik veya kese dikerek ihtiyaçlarını karşılayacak. Kurs bittikten sonra evlerinde mikro kredi ile üretime devam edecekler.
Oza: Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz
İmza töreninde konuşan Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza, duyarlılığından dolayı Ahmet Arslan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Oza şunları kaydetti; “Biz ZAYDER ile bir protokol yaptık. Bu çerçevede tek dernek olarak Rabia hanımla çalışmaktayız. Çünkü ZAYDER’in doğru kişilere yardım ettiğine inanmaktayız. “Çocuk Umuttur” sloganına “Kadın Hayattır” sloganını ekledik.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709