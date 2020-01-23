TOL – ZAYDER iş birliği

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol (TOL) ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) Kadın Atölyesi Projesi’ne destek vermek amacı ile söz konusu dernek ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) dün Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan ile ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert arasında imzalandı. İmza töreninde Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza da katılarak destek verdi.

Bilet gelirinin bir kısmı Kadın Atölyesi Projesi için verilecek

Süper Lig’in 2019 – 2020 Futbol Sezonu ikinci devre açılış maçında Türk Ocağı Limasol ile Mağusa Türk Gücü arasında yarın akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak lig müsabakasında giriş biletlerinden Kadın Atölyesi Projesi’ne katkı sağlanacak.

“Kadın Hayattır, Çocuk Umuttur” sloganı ile müsabaka girişinde kadın seyircilerin giriş ücretleri 10 Türk Lirası olacak. Erkek seyircilerin bilet gelirinin yüzde 10’u da kadınların giriş ücreti ile birlikte ZAYDER’e Kadın Atölyesi Projesi için verilecek. Söz konusu biletlerle seyirciler Oza Kahve tarafından statta kurulacak kahve stantlarından bir adet sıcak içecek alma imkanı elde edecek.

Arslan: Destek için bilet almaktan kimse çekinmesin

Konu ile ilgili düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan, kulüp olarak bir süre önce TOL-DTB mücadelesinde bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını, bu defa MTG ile oynayacakları müsabakada bir başka projeye imza atıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özcömert: Bize kapılarını açan Türk Ocağı’na çok teşekkür ederiz

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert yaptığı konuşmada yardımın sonunun olmadığının farkında olduklarını, bundan dolayı ‘ihtiyaçlı aile’ kavramı yerine ‘üreten aile’ kavramını kullandıklarını ifade etti. Özcömert Kadın Atölyesi Projesi ile ilgili şunları söyledi; “Proje için 450 metrekarelik bir atölye aldık. Atölyenin tadilata ihtiyacı var. Bu konuda bir hizmet sunarak karşılığını almak istiyoruz. Bu karşılaşmada kazanacağımız meblağ ile atölyemizin seramiklerini döşeyeceğiz. Burada annelerimiz otellere beyaz terlik veya kese dikerek ihtiyaçlarını karşılayacak. Kurs bittikten sonra evlerinde mikro kredi ile üretime devam edecekler.

Oza: Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz

İmza töreninde konuşan Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza, duyarlılığından dolayı Ahmet Arslan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Oza şunları kaydetti; “Biz ZAYDER ile bir protokol yaptık. Bu çerçevede tek dernek olarak Rabia hanımla çalışmaktayız. Çünkü ZAYDER’in doğru kişilere yardım ettiğine inanmaktayız. “Çocuk Umuttur” sloganına “Kadın Hayattır” sloganını ekledik.