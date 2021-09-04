Transfer bereketli tamamlandı

Futbolda yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer dönemi dün tamamlandı.

Sabahtan itibaren hareketli bir gün geçiren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu takımların transfer başvuruları ile gün boyu adeta doldu boşaldı.

İncirli, Mehmet Turgut'u kadrosuna kattı

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan İncirli, hücum bölgesine önemli bir ismi transfer etti. Kırmızı lacivertliler, bonservisi Yeni Boğaziçi'nde bulunan Mehmet Turgut'a transferin son gününde imza attırdı.

Mesarya, Yenicami'den Okan Göktürk'ü kiraladı

Süper Lig'in yeni temsilcisi Mesarya, bonservisi Yenicami'de bulunan Okan Göktürk'ü transferin son gününde kadrosuna kattı. İmza töreninde Mesarya Spor Kulübü Başkanı Halil Topaloğlu da yer aldı.

Kaygısız yuvaya döndü

Küçük Kaymaklı kaptanı Mehmet Kaygısız'a transferin son gününde imza attırdı.

Kaygısız altyapısından yetiştiği ve 21 yıl formasını terlettiği kulübüne 2 yıl sonra resmen geri dönmüş oldu.

Esentepe’den hücuma takviye

Aksa Birinci Lig ekiplerinden Esentepe, Türkiyeli oyuncusunu belirledi.

Kırmızı beyazlılar, 2001 doğumlu hücum oyuncusu Kemal Başlama'yı kadrosuna kattı.

Yeni Boğaziçi savunmayı Çelik ile güçlendirdi

Yeni Boğaziçi, bonservisi Dörtyol'da bulunan savunma oyuncusu Ali Çelik'i kadrosuna kattı.

Başarılı isim transferin son saatlerinde yeni kulübüne imza attı.

Dörtyol’dan Gürlü transferi

Dörtyol, Yonpaş Dumlupınar'dan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ahmet Gürlü'yü kadrosuna kattı. Uzun süredir takımla antrenmanlara ve hazırlık maçlarına çıkan genç futbolcu transferin son gününde Dörtyol'a imza attı.

Karşıyaka’dan orta sahaya takviye

Karşıyaka Türkiyeli hakkını Bostancı Bağcıl'da forma giyen orta saha oyuncusu Arda Olagoke'den yana kullandı.

Girne temsilcisi transferin son dakikalarında başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Göçmen bombayı patlattı

Göçmenköy, transferin son dakikalarında bombayı patlattı.

Bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan ve sezon başında Çetinkaya'nın kiraladığı Cemal Yaşınses'in yeni adresi Göçmenköy oldu.

İncirli’den iki kiralık

İncirli, Yonpaş Dumlupınar'dan Hicabi Demir ve Çağın Alibey'i kiraladı.

Her iki oyuncu da yeni takımlarına dün imza attı.

Barkın – Mikail takası

Küçük Kaymaklı ile sorun yaşayan orta saha oyuncusu Barkın Özaşık Cihangir'e transfer olurken, Cihangir ise takımdan ayrılmak isteyen Mikail Sivri'yi Küçük Kaymaklı'ya verdi. Barkın'ın bire bir temaslı olmasından dolayı genç futbolcu federasyona gelemedi ancak evraklar kendisine ulaştırılarak imzayı Mesarya ekibine attı.

Kendirci Çetinkaya’da

Çetinkaya, Düzkaya'dan eski oyuncusu Erhan Kendirci'yi kadrosuna kattı.

Golcü isim dün transferin son dakikalarında sarı kırmızılılara imza attı.

DTB’den A2’ye takviye

Doğan Türk Birliği A2 Takımı, transferin son gününde iki ismi kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, Ozanköy'den Güler Üneralp ve Salih Gül'ü kadrosuna kattı. Genç futbolcular transferin son gününde DTB'ye imza attı.

İneci ve Hassan Göçmen oldu

Aksa Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy, Mahmut İneci ve yabancı futbolcu Lukkman Hassan'a imza attırdı.

Başkentin kırmızı lacivertli ekibi Göçmenköy'de transferin son gününde önemli iki isim kadroya dahil edildi.

Maraş Özçelik’e imzalattı

Aksa 1. Lig ekiplerinden Maraş, Türkiyeli golcüsüne imza attırdı.

Mağusa temsilcisi önceden anlaşmaya vardığı Hasan Özçelik'e transferin son gününde imza attırarak transferi resmileştirdi.

Düzkaya’dan imza şov

Aksa Birinci Lig ekiplerinden Düzkaya, 3 isme federasyonda imza attırdı.

Girne temsilcisi Arif Öztürk, Yağış Gençay ve İltaç Keçeli'yi resmen kadrosuna kattı.

Kırmızı beyazlılar; Eren Şimşek, Cemal Deliktaş, Michael Çayırcı, Mehmet Çiçen ve Uğurcan Başayak'a da transferin son gününde imza attırdı.

Görneç’ten imza üstüne imza

Birinci Lig ekiplerinden Görneç, transferin son gününde imza şov yaptı.

Günün ilk saatlerinde Gönyeli'den İsmet Saçma ile Barış Kaya ve Küçük Kaymaklı'dan Mehmet Özsoy'u kadrosuna katan Görneç, birçok ismi daha kadrosuna kattı.

Yeşil beyazlılar, Cihangir'den Volkan Özkan ile İsraif Sivri, Çetinkaya'dan Ertunç Sayıner, Vadili'den Hacı Durdu Özer ve Göçmenköy'den de Mustafa Özbek'i kadrosuna kattı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2021, 12:37