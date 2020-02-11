Yenicami ‘4’ çeker  4-0

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, Engin Akkagün

YENİCAMİ: Ercan, Tansel, H. Sadıklar, M.Göktaş, S.Abaka, Yasin(M.İneci dk. 72), Hascan(Fırat dk. 63), Hasan, J.Ebuka, M.Altın, Aminu(M.Amasyalı 90+1)

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Cem Dursun, A.Sönmez, Kenan, Ali, Sercan, Erdinç(Koral dk. 67), Serhan, Aydın, S.Saygı(RasaQ dk. 55), Michael, WEston

Goller: Dk. 31 ve 82(pen) M.Altın, dk. 90 J.Ebuka, dk. 90+1 S.Abaka(Yenicami)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 18. haftasının kapanış maçında Yenicami, Doğan Türk Birliği’ni 4-0 mağlup etti.

Doğan Türk Birliği aldığı mağlubiyetle zirve yarışında önemli bir darbe aldı.

21. dakikada Yenicami’den Tansel’in atağa çıkarken hatalı pasında topu alan Doğan Türk Birliği takımından Weston’un ceza alanı dışından sert şutunda Ercan 2 hamlede topa sahip oldu.

26. dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında Kenan rakip ceza alanı dışında düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşta Michael topu üstten dışarı attı.

29. dakikada gelişen Yenicami atağında Tansel’in sağdan ortasında topla buluşan J.Ebuka rakibinden kurtulduktan sonra sert vurdu defansa çarpan top kornere gitti. Kornerden sonuç alınamadı.

31. dakikada Yenicami öne geçti. Tansel sağ taraftan ceza alanına havadan bir top gönderdi. Kaleci Cem Dursun’un hatalı çıkışını iyi değerlendiren M.Altın kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi ve Yenicami 1-0 öne geçti.

66. dakikadaki Yenicami atağında S.Abaka’nın ceza alanı dışından sert şutunda top kaleciden döndü defans topu uzaklaştırdı.

73. dakikada çok ani gelişen Yenicami atağında Fırat’ın pasında Hasan yakın mesafeden kötü vurdu ve topu dışarı attı.

82. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada J.Ebuka’nın güzel pasında topla rakip ceza alanına giren Aminu, Koral tarafından düşürülünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. M.Altın’ın vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topu M.Altın bu kez ağlara yolladı ve skoru da 2-0 yaptı.

90. dakikada bu kez S.Abaka’nın pasında J.Ebuka yerden ve düzgün bir vuruşla uzak direğin dibinden topu filelere gönderdiğinde skor da Yenicami adına 3-0 oldu.

90+1. dakikada çok ani gelişen Yenicami atağında S.Abaka kendi alanından aldığı topla rakip ceza alanı dışına kadar geldi. Sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yollayarak skoru 4-0 yaparak maçın da skorunu belirlemiş oldu.

Bu skorla Doğan Türk Birliği 37 puanda kalırken Yenicami puanını 30’a çıkardı.