Yeşilova’ya tek gol yetti 1-0

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Engin Akkagün, Serkan Durmaz

M. A. Yeşilova: İrfan, Emin, Vakkas, Mejdi, Memduh, Quincy, Fidelis, Mbah, Yasin, Mustafa Salk, Bill Osman

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Fikri, Hüseyin, Mustafa, Yankı, Hasan, İbrahim, Cevdet, Isaac, Atanda, Kossi

Goller: 48'Yasin Doğan (M. A. Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’de 23. hafta karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu karşısında 1-0 galip gelerek üç puanın sahibi oldu. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ev sahibi

M. A. Yeşilova oldu. Yeşil beyazlılara üç puanı getiren golü 48. dakikada Yasin Doğan kaydetti. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Yeşilova, 48. dakikada Yasin'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından M. A. Yeşilova puanını 42'ye çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu 28 puanda kaldı.