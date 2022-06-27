11 il etkilendi

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan yağışlar yine felaketi beraberinde getirdi. Zonguldak’ta kent merkezinde etkili olan sağanakta kent merkezinden limana akan Acılık Deresinde sular yükseldi.

Taşan dere Çaydamar Mahallesi’ndeki yediemin otoparkının istimlak duvarını çökertti. Duvarın çökmesiyle küçük çaplı toprak kayması meydana gelirken park halindeki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi.

Yıkılan duvarın yakınlarında bulunan araçlar ise çekici ile güvenli noktalara alındı. Akıntıyla taşınan taş ve ağaç parçaları dere kenarında bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki yaya köprüsünde hasara sebep oldu, dereden taşan su caddeyi doldurdu.

Zonguldak Belediyesi önünde Acılık Deresi’nden geçmeye olanak sağlayan yaya köprüsü de ekiplerce şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlar olabilecek ani su baskını ve sele karşı uyarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kent merkezinde suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunu su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü.

Karabük’te de felakete neden oldu

Karabük ve ilçelerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken Atatürk Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için çalışmalar başlatıldı.

Bartın’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü.

Sağanak yağış sonrasında Bartın-Amasra, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolunda su birikintisi oluştu.

Bartın- Amasra yolunda su içinde mahsur kalan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Artvin’de Merkeze bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi’nde sağanağın etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı.

Kastamonu'nun kuzey bölgesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler yollarda göçük ve heyelanlara yol açtı.

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de etkili sağanak yağmur, sele dönüştü. Selin geldiği köyde bazı evler sudan zarar gördü.

Van’da da sağanak etkili oldu. Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisine yıldırım düştü. Olayda bölgeye otlamaya götürülen küçükbaşlardan 63’ü öldü, çoban Sadık Armutçu da yaralandı.

Mahalle halkı, kendi imkanları ile Armutçu’yu ambulansın olduğu bölgeye getirdi. İlk müdahale sonrası Armutçu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oldu.

