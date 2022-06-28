Hem eğlendiler hem öğrendiler

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri kapsamında, Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda Bilim Atölyesi gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, Science for Kids Direktörü Simge Davulcu Koordinatörlüğünde yapılan atölye kapsamında, çocuklar bilim dolu bir gün yaşadı.

Yaratıcılıkla bilimin birleştiği etkinlikte, çocuklar bilim dünyasını keşfetme olanağı bulurken, çeşitli deneylerle gözlemleme fırsatını buldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin yaz boyunca sürecek yoğun bir programla hazırladığı atölyeler kapsamında, çocukların tatillerini eğitici faaliyetlerle geçirmelerine olanak sağlanacağını söyledi.

Güngördü, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmenin önemine işaret ederek, belediyenin de bu kapsamda yeni projeler hazırladığını kaydetti.

Güngördü, Bilim Atölyesi'nin gerçekleşmesine destek veren Science for Kids Direktörü Simge Davulcu'ya ve bu etkinliklerle çocukları buluşmasına katkı koyan Girne Belediyesi Sosyal İşler personeli ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.